40 عاما على إنشائها.. انطلاق المؤتمر العلمى الأول لمستشفى مصر للطيران

وتنطلق فعاليات المؤتمر بالقاهرة بحضور كلا من وزيرى الصحة والتعليم العالى حيث من المقرر أن يلقى وزير الطيران، كلمة افتتاحية بالمؤتمر وعلى هامش المؤتمر يفتتح المعرض الدولى المشارك فيه العديد من شركات المنتجات الطبية والصحية.
ومن المقرر يتم تكريم عدد من رؤساء مجالس مصر للطيران السابقين خلال المؤتمر، الذى ينعقد بمناسبة مرور 40 عاما على إنشاء مستشفى مصر للطيران.
ويشهد افتتاحية المؤتمر، عرض فيلم تسجيلى عن مستشفى مصر للطيران يوضح تاريخ المستشفى وما تم بها من إنجازات على مدار السنوات الماضية.
ويحضر المؤتمر أيضا قيادات مصر للطيران ممثلين فى المهندس يحيى زكريا رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، والدكتور أيمن صلاح رئيس مصر للطيران للخدمات الطبية، وأيضا عدد من قيادات طب القصر العينى بجامعة القاهرة وقيادات مستشفى جامعة عين شمس التخصصى.
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