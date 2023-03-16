ياسمين فؤاد: إصدار 503 موافقات بيئية لعدد من المشروعات الاستثمارية

وذلك تنفيذا لتكليفات رئيس الجمهورية بتيسير إجراءات الموافقات البيئية والتراخيص والتصاريح وتسريع وتيرة إصدارها.
وأوضحت وزيرة البيئة، أنه تم إصدار قراراً بتشكيل لجنة لحصر المشروعات الصادر لها استكمال بيانات لإنهاء موقف هذه المشروعات، حيث تم مشاركة ممثل من كل جهة معنية لتسريع إنهاء الإجراءات الخاصة بالمشروعات وإصدار الموافقات الخاصة بها.
وتابعت وزيرة البيئة، أنه تم تعديل قوائم التصنيف البيئى لبعض المشروعات لتسهيل إدراج مشروعات جديدة، مشيرةً إلى أنه تم إعفاء بعض المشروعات من اتخاذ إجراءات تقييم التأثير البيئى، على أن يتم الترخيص لها من الجهات الإدارية بإشتراطات بيئية يصدرها جهاز شئون البيئة.
وأشارت ياسمين فؤاد، أنه تم إصدار عدد من الأدلة الإرشادية، للتيسير على المستثمرين فى إعداد دراسات تقييم التأثير البيئى تشجيعاً للاستثمار البيئى المستدام.
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