برنامج (ZIWO) الرائد في مجال مراكز الاتصال يصل إلى مصر

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 16 مارس 2023 01:27 مساءً - أعلنت ZIWO، الشركة الرائدة في مجال حلول مراكز الاتصال السحابية، عن افتتاح فرعها الجديد في القاهرة، ويعد هذا الافتتاح خطوة مهمة في مسيرة نجاح الشركة المستمرة وخططها للتوسع في الشرق الأوسط بهدف توفير حلول مراكز الاتصال السحابية للشركات ولتحسين تجربة العملاء في هذه الشركات.

​​تم تصميم حلول الاتصالات الهاتفية السحابية من ZIWO لمساعدة الشركات على مختلف أحجامها على تحسين تقنية الاتصال لديها ولرفع مستوى خدمة العملاء فيها مثل داماك وكارفور ويو درايف وديلفرو وغيرها الكثير. كما أن حلول الشركة تحتوي على العديد من الميزات مثل الأرقام الافتراضية وتوجيه المكالمات وبرامج مخصصة لمراكز الاتصال، وبالتالي، تسهل الحلول التي توفرها ZIWO على الشركات فرصة إدارة المكالمات بهدف تقديم خدمة عملاء ممتازة.

وعلق الرئيس التنفيذي والمؤسس لشركة ZIWO، رينو دي جونفريفيل على هذا الحدث قائلاً: "بعد أن قمنا بتوسيع تغطيتنا في منطقة الخليج بأكملها على مدى السنوات ال 6 الماضية، يعد هذا إنجازاً جديداً في مسيرتنا بهدف الوصول إلى الأسواق النامية. أود أن أشكر فريقنا على العمل الشاق الذي قاموا به وكذلك شركائنا هنا الذين جعلوا من ذلك أمراً ممكنا ".

وأضاف رينو: "إن ZIWO في مهمة لتوفير أفضل الحلول المتعلقة بتجربة العملاء، ويسعدنا إتاحة ذلك لآلاف الشركات في مصر حتى تتمكن من التطور والازدهار على مستوى العالم. إن استثمارنا في القاهرة سيجعلنا مرجعاً حقيقياً في السوق المحلية بفضل قسم المبيعات ومركز البحث والتطوير الخاص بنا، ونأمل أن نكون الشريك المفضل لجميع مراكز الاتصال وشركات المبيعات في مصر ".

يقدم الفرع الجديد للشركة والذي يقع في حديقة الحرم اليوناني للتكنولوجيا والابتكار، والتي تمتاز بموقع جميل في وسط العاصمة القاهرة، بمجموعة واسعة من حلول الاتصالات الهاتفية السحابية، بما في ذلك نظام إدارة المكالمات شامل للشركات ومؤسسات تعهيد عمليات الأعمال أو الـ BPO، بالإضافة إلى مراكز الاتصال. مع توافر هذا الفرع الجديد الخاص بنا، أصبحت ZIWO في وضع أفضل لتلبية احتياجات عملائها في مصر وتزويدهم بأعلى مستويات الخدمة والدعم.

وتعد الشركة واحدة من شركات تكنولوجيا المعلومات التي تقدم خدمات لمراكز الاتصال السحابية بالإضافة إلى العديد من الحلول التقنية المتطورة في مجال خدمة العملاء. يوفر البرنامج الخاص بـ ZIWO العديد من الحلول التي تمنح الشركات مكالمات هاتفية بجودة فائقة، علاوة على العديد من المزايا والخصائص التي تجمع بين مختلف المزايا الهاتفية عبر منصة واحدة. يحتوي ZIWO على أدوات ربط جاهزة ومتلائمة مع العديد من برامج إدارة خدمة العملاء، مما يمكنك من دمجه مع مختلف التطبيقات، ويعود الفضل في ذلك إلى بنيتة واجهة برمجة التطبيقات المرنة الخاصة به والتي تساعد على ربطه مع التطبيقات.