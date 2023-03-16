التعليم العالي: جامعة سمنود التكنولوجية تشارك في معرض ”أيادي مصرية”

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 16 مارس 2023 01:26 مساءً - تنفيذًا لتوجيهات د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي بأهمية المشاركة المجتمعية للجامعات، وتشجيع الطلاب على المشاركة لتنمية مهاراتهم وقدراتهم وإكسابهم خبرات عملية لتأهيلهم للمنافسة في سوق العمل.

وفي هذا الإطار، افتتح د. طارق رحمي محافظ الغربية ود. منتصر دويدار رئيس جامعة سمنود التكنولوجية، معرض "أيادي مصرية" بمدينة طنطا؛ لتوفير عدد من مُستلزمات الأسر المصرية.

وقدم طلاب جامعة سمنود التكنولوجية منتجات متنوعة خلال المعرض، حيث عرض طلاب قسم تكنولوجيا صيانة وتشغيل مُعدات الغزل والنسيج (مفارش - شنط - معلقات - مرايات - منضدات - وسادات -أبجورات - كوفيات) وقدم طلاب قسم تكنولوجيا التصنيع الغذائي منتجات غذائية متميزة، وقدم طلاب قسم تكنولوجيا الملابس الجاهزة (فساتين سواريه ولوحات تصميمية).

وأكد رئيس جامعة سمنود التكنولوجية، أن المعرض يأتي في ضوء اهتمام الدولة المصرية وقيادتها السياسية بدعم وتطوير قطاع الصناعات، لاسيما الحرفية واليدوية لتعزيز الصناعة المصرية والدفع بعجلة الإنتاج للتمكين الاقتصادي واستعادة الريادة المصرية على المستوي المحلي والإقليمي والدولي، وكذلك توطين تكنولوجيا الصناعات المختلفة مشيرًا إلى أن هذا ما تسعى إليه الجامعة لتحقيقه مع الدولة المصرية باعتبارها إحدى المؤسسات التعليمية والإنتاجية التي تسعى لترسيخ مفهوم التعليم التكنولوجي كقاطرة للتقدم نحو المستقبل.

وخلال زيارته للمعرض، أشاد محافظ الغربية بالجناح الخاصة بجامعة سمنود التكنولوجية، مُثمنًا الدور الذي تقوم به الجامعة ونجاحها في استقطاب عدد كبير من المواطنين، نظرًا لما قدمه الطلاب من معروضات متنوعة بجودة عالية وسعر مناسب نالت استحسان الجميع.

وعلى هامش المعرض، عقد د. طارق رحمي اجتماعًا مع د. منتصر دويدار بديوان عام المحافظة، وتناول اللقاء مناقشة بعض الأمور المُشتركة في مجال التصنيع الغذائي والملابس الجاهزة والمنسوجات، والاتفاق على التنسيق مع مصانع محافظة الغربية لتعزيز التعاون معها.

جدير بالذكر أن مبادرة "أيادي مصر" تهدف إلى التسويق الإلكتروني للمنتجات اليدوية والتراثية بالشراكة مع برنامج الاغذية العالمي وبالتعاون مع شركة "إي - أسواق مصر" حيث يأتي المشروع في إطار استراتيجية الدولة للتحول الرقمي؛ بهدف تمكين الفئات المُهمشة وتقديم الدعم في خلق فرص عمل وتوظيف الشباب والتي تؤدى جميعها الي التنمية في الريف ودعم المجتمعات المحلية وخاصة فئات الشباب والمرأة في تسويق منتجاتهم ودعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

شهد الافتتاح حضور د. السيد العجوز نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ود. وجدي السيسي رئيس قسم تكنولوجيا الملابس الجاهزة ود. هبة الفوطي مدرس بقسم صيانة وتشغيل ماكينات الغزل والنسيج، والمهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم، ويسري الديب وكيل وزارة الشباب والرياضة، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطلاب.