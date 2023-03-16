مدبولى يتفقد مصنع «مايديا» للغسالات بالمنطقة الصناعية الصينية

واستمع مدبولى إلى شرح من تشن وى وى جيمس، المدير العام لمصنع "مايديا"، الذى أوضح أن الشركة تختص بتصنيع وإنتاج غسالات الأطباق، بطاقة إنتاجية تصل إلى نحو 1.5 مليون غسالة سنويا، على مساحة 60 ألف م2، ويضم 270 عمالة مباشرة وغير مباشرة، واقيم بتكلفة استثمارية 25 مليون دولار.
وأضاف أن المصنع يعد الأول فى تخصصه فى شمال إفريقيا والشرق الأوسط، ويعمل فى تصنيع غسالات الأطباق بتكنولوجيا حديثة، ويجرى توجيه 80% من الإنتاج للتصدير للأسواق الأمريكية ودول الاتحاد الأوروبى والشرق الأوسط ودول إفريقيا.
وتابع أن شركة "مايديا إيجيبت" تعد أحد كبرى الشركات العالمية التى تعمل فى مجال إنتاج الأجهزة الكهربائية، وهى من بين أكبر 500 شركة تعمل فى الصين، وتمتد خبرتها فى هذا المجال لأكثر من 50 عاما، بالإضافة إلى تواجد منتجات الشركة بأكثر من 150 دولة على مستوى العالم.
ولفت إلى أن الشركة تستهدف توطين صناعة الأجهزة الكهربائية فى مصر، حيث إن لهم مصنعا آخر للغسالات فى مدينة السادس من أكتوبر، ينتج بنسبة مكون محلى تصل إلى 60%.
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