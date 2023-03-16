البابا تواضروس يعزى فى وفاة المهندس واصف بطرس غالى

جدة - نرمين السيد - ودعت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، على رجاء القيامة، المهندس واصف بطرس غالى، رئيس جمعية الآثار القبطية وناظر الكنيسة البطرسية، الذى توفى اليوم، بعد حياة مديدة امتلأت بالعطاء للوطن والكنيسة.





ومن المقرر أن تقام الصلاة غدا بالكنيسة البطرسية. وتولى الراحل الكريم مناصب مهمة فى العديد من الهيئات الدولية المعنية بالآثار، إلى جانب توليه رئاسة جمعية الآثار القبطية لسنوات طويلة، قدمت خلالها الجمعية إسهامات كبيرة فى مجال الدراسات القبطية، مما جعل الراحل يعد أحد روداها الكبار. واصف بك بطرس غالى (1924-2023) رئيس جمعية الآثار القبطية وناظر الكنيسة البطرسية توفى عن عمر يناهز 99 عاما، سليل عائلة بطرس باشا غالى التى أنجبت أبرز وأهم وزراء فى مصر، شقيق الدكتور بطرس بطرس غالى، الأمين العـــام الأسبق للأمم المتحدة. وشغل واصف بطرس غالى فى عام 1969م مستشارا لليونسكو لمشروع الصيانة والحفاظ على مدينة تونس وفى عام 1970 كان مستشارا لليونسكو لمشروع الحماية والحفاظ على آثار الجزائر وفى نفس العام اشترك فى مشروع تطويرو مدينة تونس. - فى عام 1970 عمل ببرنامج الأمم المتحدة للإنمـــاء، ليتولى منصب المستشار الفنى الرئيسى لمجال الإسكان والتخطيط والبناء.

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