جدة - نرمين السيد - ويرصد "دوت الخليج" فى الإنفوجراف، أبرز المشروعات الجارية فى قرية خزام ومنها: مجمع خدمات مواطنين بمساحة 705 أمتار، ونقطة إسعاف بمساحة 280 مترا، ووحدة تضامن اجتماعى بمساحة 755 مترا، ووحدة صحية بمساحة 1300 متر، و5 عمارات سكن كريم بإجمالى 40 وحدة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أهالى خزام فى قنا يتنفسون حياة كريمة (إنفوجراف) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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