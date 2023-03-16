العمل فى 3482 مشروعا.. نائب محافظ المنيا يتابع «حياة كريمة»

جدة - نرمين السيد - عقد الدكتور محمد أبو زيد، نائب محافظ المنيا، الاجتماع الدورى لمتابعة معدلات تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بالقرى المستهدفة، حيث يجرى العمل فى 3482 مشروعا بنطاق 19 قطاعا خدميا.





قدم نائب المحافظ الشكر والتقدير لجميع الأجهزة التنفيذية والقائمين على تنفيذ أعمال مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وكافة القطاعات الأخرى بجميع المراكز المستهدفة، بصفة عامة، وبقرية المعصرة بمركز ملوى بصفة خاصة، للخروج بالشكل اللائق خلال الزيارة الرئاسية التاريخية فى 2 مارس الجارى، وذلك لافتتاح عدد من المشروعات القومية وافتتاح مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بقرية المعصرة باعتبارها القرية النموذجية لمشروعات "حياة كريمة"، على مستوى محافظات الجمهورية.

كما قدم نائب المحافظ خالص تعازيه ومواساته لأسرة المهندسة سالى وليم مديرة منطقة المنيا بجهاز التعمير سابقا والتى وافتها المنية، مؤكدا أن الفقيدة كانت مثالا يحتذى به فى العطاء والإخلاص فى عملها، من خلال جهودها المثمرة فى تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة خلال المرحلة الأولى بمراكز محافظة المنيا.

وخلال الاجتماع شدد نائب المحافظ، على ضرورة إتباع قواعد السلامة والصحة المهنية، لافتا إلى أنها مسؤولية مباشرة لجميع جهات التنفيذ والإشراف للحفاظ على سلامة العمال، مشدداً على أنه لا تهاون مع أى تقصير فى تأمين سلامة العمال والمهندسين وكذلك جميع المواطنين عند تنفيذ تلك المشروعات، لافتاً إلى أن نجاح المحافظة فى تنفيذ تلك المشروعات، يأتى نتيجة تضافر كافة الجهود والتعاون المثمر بين كافة الأجهزة والقطاعات فى المحافظة، وبما يساهم فى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بالمحافظة.

وأكد نائب محافظ المنيا على ضرورة الالتزام بالجدول الزمنى المحدد لإنهاء الأعمال بكل مشروع مع المتابعة المستمرة لأعمال الشركات المنفذة والعمل على إزالة كافة المعوقات التى تقف حائلاً أمام عمليات التنفيذ حتى يشعر المواطن بحجم ما تقدمه الدولة من إنجازات فى مختلف القطاعات الهامة والحيوية التى تتعلق بحياته اليومية، وكذلك لتعظيم الاستفادة من المشروعات المطروحة والتى ستغير وجه الريف المصرى.

وطالب نائب المحافظ، مهندسى دار الهندسة بإعداد تقرير مفصل يتضمن نسب الإنجاز الاسبوعية وإرساله إلى الجهات القائمة على تنفيذ الأعمال، لاستعراض معدلات التنفيذ خلال الاجتماع الدورى، وإزالة جميع المعوقات التى تواجه أعمال المبادرة، وذلك لتعظيم الاستفادة من المشروعات المطروحة والتى غيرت وجه الريف المصرى.

وأشار إلى ارتفاع معدلات تنفيذ المشروعات التى يجرى العمل بها بالمراكز المستهدفة، مشيدا بالتنسيق الدائم والمستمر بين رؤساء الوحدات المحلية والمديريات الخدمية وبين الجهات القائمة على تنفيذ الأعمال، وبإشراف مهندسى دار الهندسة لارتفاع نسب الإنجاز.