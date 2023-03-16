محافظ الجيزة: إنهاء 70 % من المشروعات المدرجة بالخطة الاستثمارية

وأشار محافظ الجيزة، إلى أن الخطة تضم مشروعات تطوير ورصف قطاعات بأكملها بعدد من الأحياء والمراكز وذلك فى ضوء تكليفات الدولة بشأن الانتهاء من المشروعات المتبقية وإلزام الشركات المنفذة بالجداول الزمنية لتسليمها لرفع كفاءة المرافق والخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين سبل المعيشة.
جاء ذلك خلال اجتماع المحافظ الأسبوعى لمتابعة نسب التنفيذ للمشروعات بنطاق أحياء ومراكز ومدن المحافظة والتى اطلع خلاله المحافظ على نسب التنفيذ للمشروعات والتى تخطت 70 % نسبة إنجاز.
وكلف أحمد راشد نائبه للمراكز والمدن والسكرتير العام والمساعد للمحافظة بالمتابعة الميدانية للمشروعات بالشارع لضمان تنفيذ الأعمال وفق أعلى المواصفات بما يضمن توفير السيولة المرورية بالشارع والحفاظ على المظهر الحضارى وإضفاء اللمسة الجمالية بمختلف القطاعات التى تشملها أعمال التطوير.
كما شدد محافظ الجيزة على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالتنسيق مع مديرية الطرق للالتزام بالمعايير المحددة والمتعاقد عليها مع الشركات المنفذة عند الإستلام وتشكيل لجان لمراجعة الأعمال لضمان الالتزام بتلك المعايير، مؤكداً على أن المحافظة تشهد خطة تطوير وتنمية شاملة للعديد من القطاعات التى كانت بحاجة ماسة للتطوير.
وأكد المحافظ على ضرورة التأهيل الدورى للسيارات والأجهزة والمعدات الخاصة بكل جهة وضمان عملها بأعلى كفاءة إستعداداً لأية طوارئ من خلال إجراء أعمال الصيانة الدورية لها وتدريب الكوادر البشرية اللازمة من سائقين وعمال لاستخدامها لتحقيق أقصى استفادة منها.
واطلع راشد على تقارير مختلف الجهات والخاص بنسب التنفيذ ووجه بسرعة الانتهاء من أعمال توصيل وتحويل المرافق المتعارضة مع الأعمال بالقطاعات المتبقية لضمان الانتهاء من مختلف المشروعات الخاصة بالخطة.
وكلف المحافظ بضرورة الاهتمام بمنظومة الشكاوى الخاصة بالمواطنين والتعامل الفورى معها وبحث الطلبات والمقترحات المقدمة لكل جهة وسرعة بحثها والرد عليها.
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