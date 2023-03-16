رضا حجازى: تحسين جودة حياة الأطفال بالتعليم الجيد استثمار فى المستقبل

جدة - نرمين السيد - التقى الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، المهندسة نيفين عثمان، الأمين العام للمجلس القومى للطفولة والأمومة والوفد المرافق لها، لبحث سبل التعاون ووضع آليات عمل مشتركة فيما يتعلق ببرامج حماية الطفل ودعم حقوقه.





وبحسب بيان صحفى، اليوم الخميس، أكد الدكتور رضا حجازى، على الدور المحورى والمهم للمجلس القومى للطفولة والأمومة فى تقديم أوجه الدعم والرعاية والحماية للطفل، مشيرا إلى أنه انطلاقا من هذا الدور تسعى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى إلى التعاون المثمر والبناء مع المجلس؛ من أجل تحسين جودة حياة الطفل، وأن يكون هناك دور استباقى فى إعداد البرامج التى من شأنها تعزيز جهود حماية الطفل، ورفع وعى المجتمع بحقوقهم فى ضوء سياسة بناء الإنسان المصرى التى تنتهجها الدولة المصرية.

وأشار حجازى إلى أن الاستثمار فى الأطفال هو استثمار فى المستقبل، حيث إنهم يمثلون الشريحة الأكبر فى المجتمع ويمكن من خلاله مواجهة عدة ظواهر تعد من التحديات التى تواجهها الدولة مثل عمالة الأطفال والتسرب من التعليم والزيادة السكانية.

وقال: "إن الوزارة تعمل دائما على رعاية النشء، وترسيخ القيم المجتمعية والإنسانية والتعليمية والثقافية فى أبنائنا؛ كما تقوم الوزارة بتطوير نظام التعليم قبل الجامعى فى مصر؛ لتقديم نموذج رائد فى المنطقة وتوفير فرص عادلة لجميع الأطفال للحصول على تعليم عالى الجودة".

ومن جهتها، أكدت الدكتورة نيفين عثمان، الأمين العام للمجلس القومى للطفولة والأمومة، أن التعاون بين المجلس ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى هو تعاون وثيق وممتد فهى من الوزارات الشريكة والمعنية بإنفاذ حقوق الطفل فى محور مهم وحق من حقوق الطفل الأصيلة وهو حقه فى تعليم جيد النوعية، موجهة الشكر للدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم لجهوده الحثيثة لتطوير منظومة التعليم فى مصر والنهوض بها.

ولفتت الأمين العام للمجلس القومى للطفولة والأمومة إلى أن التعاون بين الجهات المختلفة والمعنية بحقوق الطفل مهم وضرورى لتحقيق المصلحة الفضلى للطفل على الوجه الأكمل، موضحة أن التعاون بين الوزارة والمجلس ممتد من خلال العديد من البرامج التعليمية والتوعوية لحماية الأطفال من كافة الممارسات الضارة التى تلحق بهم كالتسرب من التعليم، بالإضافة إلى محور التدخل الرقمى، وحماية الأطفال من المحتوى الرقمى الضار وتطبيقات الأجهزة المحمولة والألعاب الإلكترونية والتوعية بالجرائم التى قد يتعرضون لها من خلال استخدامهم للإنترنت.

وأعربت الدكتورة نيفين عثمان عن سعادتها بهذا التعاون والذى سيسفر عن توفير حزمة من الخدمات التعليمية للأطفال فى جميع أنحاء الجمهورية، مؤكدة على أن الاهتمام بحقوق الطفل والاستثمار فى الطفولة هو ركيزة أساسية فى رؤية الدولة ويأتى ذلك فى إطار تنفيذ المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية والذى يعمل على تحسين الخصائص السكانية من خلال تحقيق تنمية بشرية شاملة والارتقاء بجودة حياة الإنسان المصرى.