«كتف فى كتف».. الخير يلف القليوبية (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - ويرصد "دوت الخليج" فى الفيديوجراف، تعبئة 3 آلاف كرتونة مواد غذائية لتوزيعها فى شهر رمضان، ضمن مبادرة «طرق الأبواب» على أهالى القليوبية فى القرى الأكثر احتياجا، بوزن كرتونة 10 كيلوجرامات من المواد الغذائية، وتسليم تروسيكل لعدد من الشباب.

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