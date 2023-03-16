اختيار مستشارة بالطيران المدنى رئيسا للجنة التوجيهية للمرأة الإفريقية

جدة - نرمين السيد - أشاد الفريق محمد عباس حلمى وزير الطيران المدنى، باختيار المهندسة إنجى اليظى مستشار بسلطة الطيران المدنى المصرى رئيسا للجنة التوجيهية للمرأة الإفريقية فى الطيران وذلك فى المبادرة التى أطلقتها المنظمة الإفريقية للطيران المدنى "أفكاك" (AFCAC)، حيث يتم اختيار عضوات هذه اللجنة من الكوادر النسائية المتميزة والمعروفة على مستوى القارة الإفريقية.





وذلك تتويجا للجهود التى توليها وزارة الطيران المدنى بتدعيم المرأة العاملة على المستويين الإقليمى والدولى فى مجال الطيران المدنى،، وتزامنا مع الاحتفال بيوم المرأة العالمى. وتعتبر هذه اللجنة منصة تجمع المرأة الإفريقية بالمهن التخصصية فى مجال الطيران المدنى من الدول والمنظمات غير الحكومية وممثلى الصناعه معا للمشاركة فى تعزيز المساواة بين الجنسين وإعطاء النصائح والتوجيهات فى شأن النقص العام فى القوى العاملة الماهرة فى مجال صناعة الطيران. جدير بالذكر أن "اليظى" تعد ثانى امرأة مصرية وثالث إمرأة عربية شغلت منصب مندوب مصر بمجلس منظمة الطيران المدنى الدولية "الإيكاو" ولمدة عامين منذ إنشاء المنظمة عام 1947.

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