”الشباب والرياضة” تنظم ندوة تثقيفية بعنوان ”مصر بين تحديات الماضى وآفاق المستقبل”...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 16 مارس 2023 12:29 مساءً - نظمت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتنمية الشباب-الإدارة العامة للبرامج والأنشطة الجامعية ، ووحدة "تصدوا معنا" ، بالتعاون مع جامعة السويس ومديرية الشباب والرياضة - إدارة التعليم المدني ، ندوة تثقيفية بعنوان "مصر بين تحديات الماضى وآفاق المستقبل" ضمن فعاليات البرنامج القومى " تصدوا معنا " ، وذلك بمشاركة ٤٠٠ طالب وطالبة بجامعة السويس ، حضور الدكتور علي عطا - نائب رئيس جامعة السويس لشئون التعليم والطلاب ، والعميد الدكتور أحمد عبدالمجيد - مدرس الاتصال السياسي والعلاقات الدولية.

وأشاد نائب رئيس جامعة السويس فى كلمته بالدور الهام الذى تقوم به وزارة الشباب والرياضة وفقا لتوجيهات الدكتور أشرف صبحى - وزير الشباب والرياضة ، من خلال تبنى الملفات والقضايا القومية والتى منها ملف الشائعات باعتباره أمن قومى، مشيراً إلي أن وحدة " تصدوا معنا " تساهم في التصدي للشائعات ورفع الوعي بالأمن القومي لدي الشباب وإعداد مدربين وكوادر شبابية لرفع الوعى المعلوماتى لدى شباب وخاصة شباب الجامعات والمعاهد العليا .

وتناول العميد الدكتور أحمد عبدالمجيد أهمية مواجهة الشائعات مع انتشار وسائل الاتصال الحديثة وعصر المعلومات. متناولاً مفهوم الشائعات وأنواعها وتأثيرها على الأمن القومى ، كما استعرض المشروعات القومية التى تنفذها الدولة مقارنه بما كانت عليه الدولة فى الماضى .

وفي هذا السياق أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، علي اهتمام اهتمام الوزارة بتنفيذ العديد من الندوات واللقاءات لتوعية للشباب بالأمن القومي ومواجهة الشائعات والتصدي لها بكل حزم وفقا لتوجيهات القيادة السياسية للدولة، مما يحقق رؤية الدولة نحو العبور للمستقبل وتحديات الجمهورية الجديدة.

جدير بالذكر أن البرنامج القومى لمواجهة الشائعات يهدف الى تعريف الأمن القومى ومجالاته وأبعاده والتحديات والمخاطر المحيطة، وكذلك التعريف بالشائعة وكيفية استخدامها وصورها وكيفية انتشارها ومواجهتها، مع تأهيل المتدربين على كيفية التنفيذ والتطبيق على أرض الواقع من خلال تقسيمهم إلى فرق عمل داخل الورش التدريبية.