ياسمين فؤاد : إصدار ٥٠٣ موافقة بيئية لعدد من المشروعات الإستثمارية

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 16 مارس 2023 12:29 مساءً - تنفيذا لتكليفات رئيس الجمهورية بتيسير إجراءات الموافقات البيئية و والتراخيص والتصاريح وتسريع وتيرة إصدارها ، أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن وزارة البيئة من خلال الإدارة المركزية لتقييم التأثير البيئى ، قامت بإصدار عدد ٥٠٣ موافقة بيئية للمشروعات الواردة للوزارة خلال عام ٢٠٢٣، تنوعت بين عدد ٨٧ موافقة للمشروعات الصناعية ، وعدد ٢٢ موافقة للمشروعات السياحية، ١٥٠ موافقة للمشروعات البترولية ، بالإضافة إلى عدد ٢٤٤ موافقة لمشروعات البنية التحتية.

وأوضحت وزيرة البيئة أنه تم إصدار قراراً بتشكيل لجنه لحصر المشروعات الصادر لها استكمال بيانات لإنهاء موقف هذه المشروعات ، حيث تم مشاركة ممثل من كل جهة معنية لتسريع إنهاء الإجراءات الخاصة بالمشروعات واصدار الموافقات الخاصة بها.

وتابعت وزيرة البيئة بأنه تم تعديل قوائم التصنيف البيئى لبعض المشروعات لتسهيل إدراج مشروعات جديدة ، مشيرةً إلى أنه تم إعفاء بعض المشروعات من اتخاذ إجراءات تقييم التأثير البيئى، على أن يتم الترخيص لها من الجهات الإدارية بإشتراطات بيئية يصدرها جهاز شئون البيئة.

وأشارت د. ياسمين فؤاد أنه تم إصدار عدد من الأدلة الإرشادية، للتيسير على المستثمرين فى إعداد دراسات تقييم التأثير البيئى تشجيعاً للإستثمار البيئى المستدام .