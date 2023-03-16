رئيس الوزراء يتفقد مصنع شركة «السويدى الوطنية للصناعات والمشروعات الهندسية»

جدة - نرمين السيد - تفقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، خلال جولته بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مصنع شركة "السويدى الوطنية للصناعات والمشروعات الهندسية"، والذى يقع بالمنطقة الصناعية بالسخنة ضمن نطاق المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.





وخلال زيارته للمصنع، تابع رئيس الوزراء، مختلف مراحل التصنيع التى تتم، ومعايير الجودة فى المنتجات، كما أجرى حواراً مع أحد العمال للإطمئنان إلى الأوضاع الخاصة بهم، حيث تطرق لسبل انتقالهم اليومى، وعدد ساعات العمل الفعلية، والخدمات التى توفرها الشركة لهم.



واستمع مدبولى لشرح من المهندس تامر نافع، المدير التنفيذى لشركة السويدى الوطنية للصناعات والمشروعات الهندسية، الذى أوضح أن المصنع يتواجد داخل منطقة "Sokhna360" التى يتم تطويرها من قبل شركة السويدى للتنمية الصناعية، إحدى شركات السويدى إليكتريك، التى تعد أول مدينة صناعية مستدامة ومتكاملة فى المنطقة، مساحتها 10 ملايين متر مربع، وتضم مناطق صناعية، ولوجيستية، وتجارية، وسكنية، وتعليمية تقع فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس (SCZONE)، فى قلب مدينة العين السخنة على مقربة من الميناء.



ولفت "نافع"، إلى أن المشروع يستهدف توطين الصناعات الهندسية المختلفة التى تسهم فى تنفيذ مشروعات وطنية مهمة، بما يقلل من فاتورة الإستيراد، ويقام على مساحة 120 ألف م2، ومن المقرر الوصول بطاقته الإنتاجية إلى 2500 جهاز سنوياً، ويضم مبانى للإنتاج والتجهيزات، وساحات تشوين للخامات، وذلك ضمن المرحلة الأولى منه، ومن المقرر أن تشمل المرحلة الثانية إضافة مصنع الجلفنة، ومخازن.



وأضاف المدير التنفيذى لشركة السويدى، أن المصنع يختص بتصنيع أجهزة وأنظمة الرى المحورى الذكية، ومستلزمات التركيب والتشغيل والصيانة، ومختلف أعمال البنية التحتية المتعلقة بها، حيث يستهدف تخفيض المكون الدولارى للمشروعات القومية، وتوفير قطع غيار للمشروعات القائمة والمستقبلية بسعر تنافسى، مع ضمان سرعة الصيانات فى التوقيتات الملائمة.

كما تتضمن أهداف المشروع تدريب كوادر بشرية مصرية على أعمال التصنيع، والتركيب والصيانة، بالتعاون مع الخبرات العالمية فى هذا المجال، مما ينعكس فى نهاية الأمر بشكل إيجابى على تخفيض سعر أجهزة الرى المحورى، مع زيادة الإنتاج الكمى خلال المراحل المقبلة، فضلاً عن توطين صناعة بوابات الرى وأنظمة التحكم لتوفير 50% من الطاقة والمياه المستخدمة.