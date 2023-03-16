كتف فى كتف.. التحالف الوطنى ينظم غدا فعالية جماهيرية كبرى

جدة - نرمين السيد - ينظم التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى الذى يضم 33 كيانا تنمويا ومؤسسة مجتمع أهلى فى مصر بالإضافة إلى الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، غدا الجمعة، فعالية جماهيرية كبرى بعنوان كتف فى كتف.





يأتى ذلك احتفالا بآلاف المتطوعين الذين شاركوا خلال الأيام الاخيرة فى تعبئة وتوزيع 4 ملايين مساعدة غذائية يتم توزيعها فى جميع محافظات الجمهورية قبل بداية شهر رمضان المبارك.

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