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جدة - نرمين السيد - ويرصد "دوت الخليج" فى الإنفوجراف التالى الضوابط.
وتتضمن الضوابط، تصحيح أسئلة الاختيار بشكل إلكترونى، وتصحيح إجابة المقالية عبر نظام rubrics، وإجراء مسح ضوئى لصورة ورقة الإجابة على أن ترسل لاثنين من المصححين لإثبات الدقة.
وأعلن الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، فى وقت سابق أن الوزارة ستتيح نموذجًا استرشاديًا كاملاً لامتحانات الثانوية العامة على موقع الوزارة يحاكى امتحان آخر العام بهدف تدريب الطلاب على طبيعة الامتحانات.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ضوابط وخطوات تصحيح امتحانات الثانوية إلكترونيا (إنفوجراف) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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