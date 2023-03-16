ضوابط وخطوات تصحيح امتحانات الثانوية إلكترونيا (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - ويرصد "دوت الخليج" فى الإنفوجراف التالى الضوابط.

وتتضمن الضوابط، تصحيح أسئلة الاختيار بشكل إلكترونى، وتصحيح إجابة المقالية عبر نظام rubrics، وإجراء مسح ضوئى لصورة ورقة الإجابة على أن ترسل لاثنين من المصححين لإثبات الدقة.

وأعلن الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، فى وقت سابق أن الوزارة ستتيح نموذجًا استرشاديًا كاملاً لامتحانات الثانوية العامة على موقع الوزارة يحاكى امتحان آخر العام بهدف تدريب الطلاب على طبيعة الامتحانات.