«شعبة الأرز»: لدينا وفرة.. ويباع بـ14 جنيها فى أهلا رمضان

جدة - نرمين السيد - تحدث رجب شحاتة رئيس شعبة الأرز باتحاد الغرق التجارى، حول قرار البنك المركزى بمد استثناء استيراد الأرز والفول والعدس من الغطاء النقدى حتى مارس 2024، قائلًا: قرار جميل، ولدينا من الأرز ما يكفينا، موضحًا أنه إذا قمنا بالاستيراد هذا العام فهو لكسر الاحتكار والمضاربة على سلعة أساسية من بعض المخزنين للسلعة.





وأضاف رجب شحاتة خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر"، مع الإعلامى عمرو خليل، على قناة "CBC"، نستورد من 70% إلى 75% من الفول، لافتا إلى أن معظم الفول المصرى يتم تصديره، موضحا أن الشعب المصرى لا يرغب الحباية الكبيرة عكس الشعب الأوروبى الذى يعشقه ويستخدمه فى القرمشة. لفت رجب شحاتة إلى أن سعر الأرز وصل إلى 14 جنيها فى معارض "أهلا رمضان"، وهو مساهمة من الدولة والمضارب وأهل الخير، مؤكدًا أن الدولة المصرية لديها وفرة فى الأرز، لافتًا إلى أن المضارب تقوم بجهد كبير لتوفيره.

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