بدء التقدم لبرنامج التعاون المصرى الفرنسى بتمويل يصل لـ1700 يورو شهريا

جدة - نرمين السيد - أعلنت هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار (STDF)، فتح باب التقدم لبرنامج التعاون المصرى الفرنسى، منحة ما بعد الدكتوراه (الدورة العاشرة)، للتدريب العملى بمعامل فرنسا، والتعاون البحثى المشترك لمدة 6 أشهر، بدعم 1700 يورو شهريا.





ويهدف البرنامج إلى تعزيز التعاون بين الدولتين فى المجالات ذات الاهتمام المشترك كالطاقة، والزراعة، والصحة، وعلوم الأرض والفضاء، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والعلوم الأساسية والتطبيقية وتكنولوجيا النانو.

وتتضمن شروط النداء أن يكون الباحث مصرى الجنسية، وحاصل على درجة الدكتوراه خلال العشر سنوات السابقة، وألا يزيد عمره على 45 سنة وقت الموعد النهائى لتلقى المقترحات، وألا يكون الباحث قد سبق له الاستفادة من برنامج السفر لفرنسا مدعم من الحكومة المصرية، وكذلك أن يكون الباحث غير مشارك فى مشروع آخر يتم تمويله من الحكومة الفرنسية.

ومن المقرر أن يكون آخر موعد لتلقى طلبات التقدم للمنحة يوم 10 مايو 2023.