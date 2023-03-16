ويهدف البرنامج إلى تعزيز التعاون بين الدولتين فى المجالات ذات الاهتمام المشترك كالطاقة، والزراعة، والصحة، وعلوم الأرض والفضاء، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والعلوم الأساسية والتطبيقية وتكنولوجيا النانو.
وتتضمن شروط النداء أن يكون الباحث مصرى الجنسية، وحاصل على درجة الدكتوراه خلال العشر سنوات السابقة، وألا يزيد عمره على 45 سنة وقت الموعد النهائى لتلقى المقترحات، وألا يكون الباحث قد سبق له الاستفادة من برنامج السفر لفرنسا مدعم من الحكومة المصرية، وكذلك أن يكون الباحث غير مشارك فى مشروع آخر يتم تمويله من الحكومة الفرنسية.
ومن المقرر أن يكون آخر موعد لتلقى طلبات التقدم للمنحة يوم 10 مايو 2023.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بدء التقدم لبرنامج التعاون المصرى الفرنسى بتمويل يصل لـ1700 يورو شهريا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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