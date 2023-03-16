هشام آمنة: مركز التنمية المحلية بسقارة يحتفل بتخريج 109 متدربين بعد اجتيازهم...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 16 مارس 2023 11:23 صباحاً - في إطار تكليفات القيادة السياسية واهتمام رئيس مجلس الوزراء بعملية التدريب ودورها في تحسين أداء الجهاز الإداري للدولة، وتكليفاته المستمرة بالعمل على تطوير معارف ومهارات العاملين بالجهاز الإداري للدولة...

أكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، اهتمام الوزارة بالاستثمار في العنصر البشري والحرص على التدريب والتأهيل المستمر للكوادر والقيادات المحلية، مما يجعل الإدارة المحلية وكوادرها قادرين دوماً علي النجاح فيما يوكل إليهم من مهام ومسئوليات ، وقادرين على التميز وتقديم نماذج ملهمة، والدليل على ذلك ما يتلقاه كوادر الإدارة المحلية من تقديرات وما يحققوه من فوز في المسابقات التي تجريها مؤسسات الدولة المختلفة مثل "جائزة التميز الحكومي" وذلك بغرض تحفيز وحدات الجهاز الإداري المختلفة وتتويجًا لجهودهم في تحسين العمل ورفع كفاءة المؤسسات والمساهمة في تقديم خدمات متميزة تُلبي تطلعات ورضا المواطنين بما يُعزّز جهود الدولة لتحقيق الهدف الأعم والأشمل لتحسين جودة الحياة للمواطن.

وأشار اللواء هشام آمنة، إلي احتفال مركز التنمية المحلية بسقارة وهو الذراع التدريبي للوزارة اليوم الخميس بتخريج 109 متدربين من جميع المحافظات اجتازوا 4 دورات تدريبية وهي : دورة تنمية مهارات القيادات في مجال تطبيق رؤية 2030 وآليات تطبيق الحوكمة المحلية والشمول المالي، ودورة تطوير مهارات وإدارة منظومة تطوير العشوائيات، ودورة التقديرات السكانية بإستخدام حزمة برامج اسبكترام، ودورة المهارات الأساسية لتدريب المدربين.

ووجه اللواء هشام آمنة السادة المحافظين بأهمية تكريم أوائل الدورات التي يتم تنفيذها في مركز سقارة للتدريب في محافظاتهم وضرورة متابعة أداؤهم بعد الحصول على التدريب في جهات عملهم وقياس مدي التطور والعائد من التدريب بشكل دورى على المتدربين وانعكاس التدريب علي تحسين الخدمات والعمل بالمحليات.