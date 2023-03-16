وزير التنمية المحلية يهنىء محافظ بورسعيد لحصول محافظة بورسعيد على جائزتين في...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 16 مارس 2023 11:23 صباحاً - هنأ اللواء هشام ٱمنة وزير التنمية المحلية ، اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، وذلك لفوز المحافظة بجائزتين في مسابقة التميز الحكومي التي تتضمن فئة جوائز التميز الفردي والمؤسسي، حيث حصل المركز التكنولوجي بديوان عام المحافظة وذلك برئاسة المهندسة رشا أبو المعاطي شريف علي المركز الأول في المراكز التكنولوجية، كما حصدت المحافظة أيضًا المركز الأول لجائزة أفضل مكتب تموين بالمركز النموذجي المطور ببورسعيد برئاسة أماني مسعد مسعد صقر شاهين للعام الثاني علي التوالي علي مستوي الجمهورية.

ووجه اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، الشكر للسيد اللواء هشام ٱمنة وزير التنمية المحلية ، على تهانيه القلبية، وأكد المحافظ أن ما تشهده المحافظات حاليا من تنمية تأتي نتيجة للجهود المثمرة والمتابعة المستمرة من وزير التنمية المحلية، وحرصه على متابعة كافة القطاعات داخل المحافظات لإحداث التنمية التي تستهدفها الدولة المصرية في جميع المحافظات، كما أثنى محافظ بورسعيد على الدعم المتواصل المقدم من وزارة التنمية المحلية لمحافظة بورسعيد في كافة المجالات.

يذكر أن جائزة مصر للتميز الحكومى تهدف إلى تعزيز روح الإبتكار والإبداع وتقديم نماذج ناجحه يحتذى بها فى المجتمع المصرى، وتشجيع المنافسة بين مختلف المؤسسات والهيئات الحكومية – نشر ثقافة الجودة والتميز على مستوى الجهاز الإدارى للدولة – تطوير الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين – تحسين معدلات إرضاء المواطنين عن الخدمات الحكومية، بالإضافة إلى تكوين جهاز إدارى كفء وفعال يطبق مفاهيم الحوكمة، ويساهم بدوره فى تحقيق التنمية المستدامة بما يتوافق مع "رؤية مصر 2030 " للعبور بمصر إلى مصاف الدول المتقدمة.