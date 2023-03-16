الصحة: فحص 1.7 مليون طالب بالصف الأول الإعدادى ضمن مبادرة «فيروس سى»

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الصحة والسكان، فحص مليون و700 ألف طالب ضمن المبادرة الرئاسية للكشف عن فيروس "سى" لطلاب المدارس بالصف الأول الإعدادى بالمجان تحت شعار "100 مليون صحة"، وذلك منذ انطلاق المبادرة خلال العام الدراسى الحالى وحتى أمس الأربعاء 15 مارس الجارى.





يأتى ذلك وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، باستمرار عمل المبادرة لمدة 5 أعوام على التوالى لطلاب المرحلة الإعدادية، لضمان الحفاظ على مكتسبات الدولة المصرية فى خلو مصر من فيروس "سى".



وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن المبادرة تستهدف العام الحالى فحص 2 مليون و200 ألف طالب من طلاب المرحلة الإعدادية خلال العام الدراسى الجارى، فضلاً عن تقديم العلاج للحالات المكتشفة.



ومن جانبه أشار الدكتور محمد ضاحى، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى، إلى إجراء الفحص للطلاب من خلال 412 فريق طبى مدرب تابعين للهيئة العامة للتأمين الصحى، حيث يتم الفحص بواسطة الكواشف السريعة، مؤكداً على التعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، والأزهر الشريف لتنظيم أعمال الحملة، بما لا يؤثر على العملية التعليمية وتنفيذ ضوابط الحملة والتى تتضمن موافقة أولياء الأمور على إجراء الفحص والعلاج.

وأوضحت الدكتورة هبة سعيد، المنسق العام للمبادرة بالهيئة العامة للتأمين الصحى، أنه يتم تحويل الحالات الإيجابية من الطلاب المفحوصين إلى لجان الكبد بفروع هيئة التأمين الصحى والبالغ عددهم 24 لجنة كبد، لإجراء المزيد من الفحوصات والتحاليل، وتضم اللجان أطباء أطفال مدربين على بروتوكول العلاج.