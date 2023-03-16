«الهجرة» تعلن تحديث تطبيق «سيارات المصريين بالخارج» وإضافة التعديلات

جدة - نرمين السيد - أعلنت السفيرة سها جندى، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، عن الانتهاء من تحديث البيانات وتنفيذ التعديلات الجديدة على التطبيق الإلكترونى لمبادرة "منح التيسيرات للمصريين بالخارج لاستيراد سيارة"، والاستجابة لكافة المقترحات، بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.





فى السياق ذاته، أوضحت وزيرة الهجرة، أنه تم مد التسجيل حتى 14 مايو 2023 وإتاحة الفرصة للاستفادة من المبادرة، بجانب تخفيض الضريبة الجمركية بقيمة 70٪؜، موضحة أن المشاركين فى المبادرة يتعين عليهم دفع 30٪؜ فقط من الضريبة الجمركية، وربطها كوديعة يتم ردها بعد خمس سنوات، بالجنيه المصرى.

وأضافت السفيرة سها جندى، أنه تم مد فترة استيراد السيارة إلى 5 سنوات بدلًا من سنة واحدة، لإتاحة الفرصة للمشترين بالتقسيط خارج البلاد، بجلب سياراتهم، بعد انتهاء أقساط السيارة.

وتابعت السفيرة سها جندى، أنه فى حالة المالك الثانى، فيمكنه جلب السيارات، إذا لم يمر عليها 3 سنوات، من تاريخ التصنيع.