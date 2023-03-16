الغرف التجارية: السلع متوفرة بكثرة قبل رمضان.. ومصر الأرخص عالميا

جدة - نرمين السيد - وكشفت العديد من الحقائق للمواطنين فيما يتعلق بالسلع والمنتجات تختص بها مصر بالمقارنة بدول أخرى، وأكدت الغرف بأن مصر الأرخص عالميا فى الأسعار وأقل من دول الجوار، والمخزون الاستراتيجى للبلاد يتجاوز الـ 6 أشهر، ورغم امتداد الأزمة الروسية - الأوكرانية إلا أن الأسواق لم تشهد نقصا فى المعروض.

وأشارت إلى أن الدولة تقوم بطرح العديد من السلع فى منافذها أو من خلال إقامة المعارض المتخصصة لمنتج معين أو سلعة فهناك 400 معرض ومنفذ للسلع، مشيرة إلى أنه يجرى العمل على التعاون مع القطاع الخاص ممثلا فى الغرف التجارية والصناعية وبجذب عدد كبير من الشركات التى تبيع بسعر الجملة، وأن تتحمل الغرف التجارية من واقع دورها الاجتماعى تكاليف إقامتها ومن هنا لن يقدم التاجر على رفع هامش ربحه.

وقال إبراهيم العربى، إن الإجراءات الأخيرة التى اتخذتها الدولة والقرارات ساهمت فى الافراج عن السلع والمنتجات والمواد الوسيطة والخام مما يؤدى إلى توافر السلع والمنتجات بالأسواق.

وأضاف أن أكثر من نصف إنفاق الأسرة المصرية طبقا للتعبئة والإحصاء هى ‏على ‏سلع وخدمات تقدمها الدولة (سلع مدعمة، مرافق، نقل، صحة، ‏تعليم).

وأشار العربى إلى أن الإصلاح الاقتصادى كان له خطوات إيجابية قامت بها الدولة منها تطبيق خطط موازية انعكست على حياة المواطنين منها وجود مظلة اجتماعية تستطيع عمل فرز واقعى لمستحقى الدعم النقدى بالإضافة إلى القيام بتنفيذ إصلاحات متنوعة تدعم الاقتصاد والقطاع الخاص عن طريق توفير بيئة عمل صحية وتنافسية يحكمها تكافؤ الفرص والمنافسة العادلة، بالإضافة إلى تعديلات لقرارات وإجراءات لتيسير مناخ أداء الأعمال ورفع الأعباء المتراكمة عن كاهل المُنتج المصرى ليتمكن من المنافسة، وتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية لوقف التهريب الذى يضر بمصالح المستهلك والمنتج والاقتصاد المصرى.

وشدد العربى على أن التكالب على السلع ظاهرة ناتجة عن عدم وعى المستهلك لأن المستهلك هو المؤثر الوحيد فى استمرارية هذه الارتفاعات من عدمه فمن يقوم برفع الأسعار من التجار ويرفع الأسعار بشكل غير مبرر له قد يجد سوق له وزبون فيتمادى.

وقال موجها حديثه لمنتهزى الفرص، إن سياسة السوق الحر لا تعنى الفوضى، فالأسواق لا يحكمها آليات العرض والطلب، وإنما ما يحدث هو خلل واضح فى المنظومة وممارسات عشوائية وظهور قوى لمنتهزى الفرص لذا فإن الدولة ستضرب بيد من حديد على منتهزى الفرص.

ومن جهته دعا المهندس حاتم عبد الغفار رئيس غرفة كفر الشيخ بتطبيق نظام الغرامات الفورية على التجار الذين يرفعون الأسعار، فضلاً عن وضع قائمة سوداء للموردين الذين يصرون على رفع الأسعار من دون مبرر حقيقى، مع ضرورة استمرار تدخل الدولة من خلال منافذها لبيع المنتجات المنافسة للسلعة نفسها فى مختلف المنافذ، لمنع أى عمليات احتكارية تؤدى إلى رفع الأسعار.

وأكد عبد الغفار على وجود خط ساخن بين الوزارة والمستهلكين يعمل 24 ساعة، خلال الأزمة وبعدها، يتم من خلاله فرز الشكاوى عبر نظام إلكترونى، بحيث إذا تكررت الشكاوى توقع الغرامة.

فيما قال محمد أبو القاسم رئيس غرفة أسوان، أن الوقت حان لوضع قائمة سوداء بأسماء الموردين أو تجار الأزمات الذين يرفعون الأسعار واتخاذ إجراءات عقابية رادعة ضدهم، وقرارات حكومية اقتصادية ساعدت على تخفيض تكلفة الإنتاج، مشيراً إلى أن مثل هذا الإجراء يعد كفيلاً بوقف جانب كبير من ارتفاعات الأسعار غير المبررة.

بدوره قال الدكتور صلاح خليل رئيس غرفة الأقصر، أن هناك وفرة فى جميع السلع الاستهلاكية فى جميع منافذ البيع، وفى جميع الأماكن بما فيها الأماكن النائية، وأن الحكومة تتدخل بقرارات حكومية رشيدة فى حال نقص سلعة توافرها مما يجبر المنتج التفكير ألف مرة قبيل رفع السعر وتكون متاحة للمستهلكين بكميات مناسبة، لإتاحة الخيارات أمام المستهلكين، وضمان عدم وجود أى عمليات احتكارية لأية سلعة تؤدى إلى رفع الأسعار.

وأوضح أن جشع بعض منتهزى الفرص الذين يرون زيادة الشراء فرصة كبيرة لزيادة الأرباح، يعد أحد عوامل زيادة الأسعار وهؤلاء لابد من وضعهم فى القائمة السوداء.

وكان الدكتور مصطفى مدبولى، الوزراء قد وجه المعنيين، بالعمل على المتابعة المستمرة لتوافر السلع المختلفة، مع اقتراب شهر رمضان الكريم، وكذا التنسيق المستمر مع المحافظين، لتطبيق الآليات اللازمة لضبط الأسواق، وكذا التأكد من توافر مختلف المنتجات البترولية، بما يهدف إلى تلبية احتياجات المواطنين فى كافة المحافظات.