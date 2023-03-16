البرامج التدريبية على التكويد الطبي لمقدمي الخدمة الطبية بمنشآت هيئة الرعاية الصحية...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 16 مارس 2023 10:26 صباحاً - بناءًا على توجيهات السيد الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، بالوقوف على آخر المستجدات العالمية، والإطلاع على أحدث الإحصاءات الدولية بما يسهم في جودة مخرجات الرعاية الصحية من خلال تبني أحدث السياسات والإجراءات، وذلك بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، فيما يخص مفاهيم نظام الحوكمة الإكلينيكية الذي يتم حاليًا تطبيقه بمستشفيات الهيئة العامة للرعاية الصحية.

انطلقت فعاليات البرنامج التدريبي علي التصنيف الدولي لتشخيص الأمراض ICD- 11، والتصنيف الدولي للتدخلات الطبية ICHI، وذلك من خلال اللجنة المركزية للسجلات الطبية بهيئة الرعاية الصحية، فيما استهدف البرنامج التدريبي جميع الأطباء العاملين بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة بمحافظتي «الإسماعيلية والأقصر»، واشتمل البرنامج التدريبي، على ورش عمل تفاعلية تهدف إلى التعريف بأحدث نسخة من التصنيف الدولي للأمراض ICD11 والتصنيف الدولي للتدخلات الطبية ICHI .

يأتي هذا التدريب الذي تم من خلال ورش عمل تفاعلية على مدار خمسة أيام متتالية في كل محافظة من محافظتي «الأقصر، الإسماعيلية»، في إطار التزام الهيئة العامة للرعاية الصحية بتطبيق نظام فعَّال للتكويد الطبي المطابق للمواصفات العالمية، حيث أنه يعتبر الأساس الذي يُستند إليه في الوقوف على الاتجاهات والإحصائيات العالمية، ويحتوي على نحو 000 55 رمز فريد للإصابات والأمراض وأسباب الوفاة، ويوفر هذا التصنيف لغة مشتركة تتيح للمهنيين في مجال الصحة في شتى أنحاء العالم تبادل المعلومات الصحية.

قام بالتدريب ، كلًا من :-

▪️د. سحر عز العرب_مستشار منظمة الصحة العالمية للسجلات الطبية وعضو اللجنة العليا للسجلات.

▪️د. جاسر جاد الكريم_ مستشار منظمة الصحة العالمية للنظم الصحية.

▪️د. ريهام فتحي_ عضو اللجنة العليا للسجلات الطبية بهيئة الرعاية الصحية.

د. معتز مشالي_ عضو إدارة التحول الرقمي بهيئة الرعاية الصحية.

تم التدريب بالتنسيق مع مشروع التأهيل الإلزامي برئاسة الهيئة والفروع بالمحافظتين، وذلك تحت إشراف :-

▪️د.محمود الديب_مدير مشروع التأهيل الإلزامي بهيئة الرعاية الصحية

▪️د.هبة عويضة_ مدير إدارة التدريب والتطوير بهيئة الرعاية الصحية

وتنسيق كلًا من:-

▪️د.إيريني فرج_مدير مشروع التأهيل الإلزامي بفرع هيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية

▪️د. سارة دسوقي_مدير مشروع التأهيل الإلزامي بفرع هيئة الرعاية الصحية بالأقصر