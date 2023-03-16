”الهجرة” تعلن تحديث تطبيق ”سيارات المصريين بالخارج” وإضافة كافة التعديلات بالتعاون مع...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 16 مارس 2023 10:26 صباحاً - استجابة لمطالب المصريين بالخارج، أعلنت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، عن الانتهاء من تحديث البيانات وتنفيذ التعديلات الجديدة علي التطبيق الإليكتروني لمبادرة "منح التيسيرات للمصريين بالخارج لاستيراد سيارة"، والاستجابة لكافة المقترحات، بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

في السياق ذاته، أوضحت وزيرة الهجرة، انه تم مد التسجيل حتى ١٤ مايو ٢٠٢٣ وإتاحة الفرصة للاستفادة من المبادرة، بجانب تخفيض الضريبة الجمركية بقيمة ٧٠٪؜، موضحة أن المشاركين في المبادرة سيتعين عليهم دفع ٣٠٪؜ فقط من الضريبة الجمركية، وربطها كوديعة يتم ردها بعد خمس سنوات، بالجنيه المصري.

وأضافت السفيرة سها جندي، أنه تم مد فترة استيراد السيارة إلى 5 سنوات بدلًا من سنة واحدة، لإتاحة الفرصة للمشترين بالتقسيط خارج البلاد، بجلب سياراتهم، بعد انتهاء أقساط السيارة.

وتابعت السفيرة سها جندي، أنه في حالة المالك الثاني، فيمكنه جلب السيارات، إذا لم يمر عليها 3 سنوات، من تاريخ التصنيع.

لمتابعة كل التفاصيل والتعديلات الجديدة والمحفزات المقدمة للمصريين بالخارج، يمكنكم تحميل تطبيق "سيارات المصريين بالخارج".

لتحميل التطبيق من هواتف أندرويد:

‏https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mcit.eca

من هواتف ios” iphone”:

‏https://apps.apple.com/app/id6444364022.