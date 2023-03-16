رسميا.. «التضامن» تنتقل إلى العمل فى مقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة

جدة - نرمين السيد - رسمياً.. وزارة التضامن الاجتماعي تنتقل فعلياً إلى مقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة القباج تعقد أولي اجتماعاتها من المقر الجديد .. وتتفقد انتظام سير العمل والعاملين..وتدشن ورشة عمل مكثفة للعاملين المنتقلين حول استخدام النظم التكنولوجية المطورة





أعلنت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، أنه جرى الانتقال الفعلى لمقر وزارة التضامن الاجتماعى بالعاصمة الإدارية الجديدة، تنفيذا لتوجيهات رئيس الوزراء، وإعلان بدء العمل رسميا لعدد من قطاعات الوزارة، مع اعتبار نقل بقية القطاعات تدريجيا حتى نهاية الشهر الجارى.

وأشارت الوزيرة، إلى أن الإدارات القائمة على خدمة الجماهير اليومية، وخدمات الفئات الأولى بالرعاية، ستمارس عملها من مقر الوزارة بالعجوزة فى الوقت الراهن.

ولفتت إلى أن الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة يمثل نقلة نوعية للعمل الحكومى بما تتضمنه من تحديث وتطوير لنظم العمل الإدارية والتحول الرقمى والربط الشبكى الأفقى ما بين الوزارة وكياناتها العديدة، ورأسيا بين الوزارة ومستوياتها الإدارية المختلفة المحافظات والمراكز والقرى.

وقالت الوزيرة إن الوزارة أولت اهتماما كبيرا لتدريب وتأهيل العنصر البشرى بالوزارة، استعدادا لنقل الموظفين والذين جرى نقل أعمالهم إلى العاصمة الإدارية تباعا، ليكونوا على استعداد للتعامل مع التكنولوجيات الحديثة التى ستتوفر بين أيديهم.

وعقدت الوزيرة، أولى اجتماعاتها بالعاصمة الادارية الجديدة، بحضور قيادات العمل بالوزارة ووفد من وزارة الدفاع ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ورئاسة مجلس الوزراء فى إطار متابعة عمليات التحول الرقمى فى ظل بدء العمل رسميا من المقر الجديد بالعاصمة الإدارية.

وتفقدت الوزيرة قطاعات العمل بمقر العاصمة لتتابع انتظام سير العمل والعاملين.

وأثنت الوزيرة بشدة على الجهود المبذولة من قبل الجهات المعنية فى إنجاز هذا العمل الذى انعكس فى تطوير البنية الهندسية والتكنولوجية والمعلوماتية لنقلة حضارية نوعية يصبو إلى تحقيقها رئيس الجهورية ويوجه جميع أجهزة الدولة نحو تحقيقها لتقديم الخدمات الجيدة والمستحقة للمواطن المصرى ولتعزيز قواعد الكفاءة والشفافية والمساءلة.

وجرى التأكيد على أهمية تنفيذ العنصر البشرى لتحسين كفاءة الأداء ومواءمته مع رؤية التطوير المرتقبة، وتنفيذ ورشة عمل مكثفة للمنتقلين بوزارة التضامن الاجتماعى حول كيفية استخدام البيئة التكنولوجية بالمقر الجديد من حيث التطبيقات التخصصية والتشاركية والأرشيف الالكترونى وغيرها من النظم الحديثة التى قامت بتطويرها بدقة عالية إدارة النظم بوزارة الدفاع.