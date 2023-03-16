الأنباء الكويتية تبرز تصريحات السيسى بإضافة 3.5 مليون فدان للرقعة الزراعية

وكتبت الصحيفة، تحت عنوان "السيسى: نسابق الزمن لإضافة 3.5 مليون فدان للرقعة الزراعية" أن ذلك جاء - فى مداخلة أمس، تعقيبا على كلمة وزير الزراعة واستصلاح الأراضى السيد القصير، خلال افتتاح مجمع مصانع الأسمدة الأزوتية فى العين السخنة.
ونقلت عن الرئيس السيسى القول: "نتحدث عن مشروع ضخم، يتطلب استثمارات كبيرة، فضلا عن احتياجاته لكميات وفيرة من المياه والأسمدة، بخلاف تجهيزه كمشروع".
وتابعت الصحيفة أن الرئيس السيسى أكد أنه يتم توفير المياه لهذه المشروعات من خلال معالجة مياه الصرف الزراعى بواسطة محطات عملاقة، جرى إنشاؤها باستثمارات كبيرة جدا، بالإضافة إلى محطات رفع، وهذا يحتاج لأموال طائلة، مشيرا إلى أنه، خلال افتتاح مجمع الأسمدة فى مايو الماضى، تساءل البعض لماذا نقوم بتصدير الفوسفات الخام، والآن مع افتتاحات اليوم أصبحنا نصنع الأسمدة الأزوتية، ولكن الأمر كان يحتاج أولا إلى توفير الغاز الطبيعى اللازم لتصنيع الأسمدة الأزوتية، وهو ما قمنا به بالفعل.
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