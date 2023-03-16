وزير القوى العاملة يفتتح ملتقى توظيف بالبحيرة.. اليوم

جدة - نرمين السيد - تشهد محافظة البحيرة التى يعمل بها 400 ألف عامل فى 536 منشأة، صباح اليوم الخميس، جولة لوزير القوى العاملة حسن شحاتة، وترافقه نهال بلبع نائب المحافظ، ومدير المديرية عثمان عبدالرسول.





وتشمل الجولة، تفقد دورات تدريب مهنى بمركز تدريب حوش عيسى وافتتاح ملتقى توظيف للشباب يوفر فرص عمل وتسليم عقود لذوى همم وشهادات إتمام تدريب لخريجى وحدات التدريب المتنقلة بقرى المحافظة الموجودة فى نطاق مبادرة حياة كريمة. وتأتى جولة الوزير فى إطار تنفيذ خطة الوزارة للتدريب المهنى 2022-2023، والتى تنفذها كافة المحافظات من خلال 75 مركز تدريب ثابت ومتنقل؛ لتدريب الشباب على مهن يحتاجها سوق العمل، وكذلك خطتها نحو توفير فرص عمل حقيقية ولائقة للباحثين عن عمل تنسيقا مع شركات القطاع الخاص. كما تأتى فى إطار متابعته لتكليفاته لمديرى المديريات بتقديم الخدمات بشكل لائق وكريم للمواطنين، ولتعزيز علاقات العمل فى كافة مواقع الإنتاج خاصة وأن محافظة البحيرة من المحافظات كثيفة العمالة وكذلك تمتلك عدد كبير من المنشآت الصناعية والتجارية والزراعية.

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