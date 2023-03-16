وزيرة البيئة تبحث مع رئيس قناة السويس تعزيز الاقتصاد الأزرق

جدة - نرمين السيد - بحثت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، مع الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، سبل التعاون المشترك فى عدد من الملفات الهامة ذات الصلة بالبعد البيئى وأهداف التنمية المستدامة.





وذلك بحضور الدكتور على أبو سنة رئيس جهاز شؤون البيئة، والدكتور عطوة حسين مستشار رئيس الهيئة للشؤون البيئية، وذلك بمبنى الإرشاد بمحافظة الإسماعيلية.

شهد اللقاء التباحث حول سبل تعزيز الاقتصاد الأزرق، والوقوف على مستجدات مشروع تطوير وتنمية البحيرات المصرية، علاوة على مناقشة سبل تحقيق الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية والمخلفات الصلبة والسائلة.

من جانبها، أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أهمية التعاون مع الهيئة فى ظل المتغيرات الحالية وخاصة التغيرات المناخية، مؤكدة على ضرورة الاستفادة من الدعم الموجه إلى وزارة البيئة من قبل البنك الدولى والتعاون معه فى إعداد إستراتيجية متكاملة للاقتصاد الأزرق متضمنة الأدوار والمسؤوليات مع رفع الوعى وتنمية القدرات للمفهوم الجديد للاقتصاد الأزرق والمفاهيم الأخرى المرتبطة به ولا سيما موضوع تغير المناخ.

وأشارت وزيرة البيئة، إلى ضرورة تضافر كافة جهود مؤسسات الدولة لتعزيز الجهود الداعمة لتنمية مفهوم الاقتصاد الأزرق المصرى فى ظل الرؤية الطموحة التى تتبناها الحكومة المصرية تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء لتنمية موارد هذا القطاع الحيوى.

كما ناقشت الوزيرة التعاون مع الهيئة فى مجال كيفية وضع منظومة للإدارة المتكاملة للمخلفات السائلة والصلبة.

من جانبه، أوضح الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة، أن قناة السويس تعكف على تنفيذ استراتيجية شاملة لتنويع مصادر الدخل من خلال تبنى حزمة من المشروعات القومية العملاقة القائمة على مفهوم الاقتصاد الأزرق مثل توطين سياحة اليخوت من خلال تطوير موانئ اليخوت الموجودة على ضفاف القناة وإنشاء أول ميناء يخوت أخضر فى المنطقة، بالإضافة إلى مشاركة الهيئة فى تطوير وتطهير البحيرات المصرية، وفى مقدمتها المشروع القومى لتطوير بحيرة البردويل وتنمية سيناء تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بزيادة إنتاج البحيرة من الأسماك من 4 آلاف طن إلى 11 ألف طن واستعادة النظام البيئى بالمنطقة.

وشدد رئيس الهيئة على أن قناة السويس تمضى قدمًا فى تنفيذ سياسات وممارسات صديقة للبيئة، تحت مظلة استراتيجية تطوير متكاملة تصبو إلى تعزيز مكانتها كأكثر الطرق الملاحية التزامًا بالمعايير والمواثيق البيئية، وذلك تمهيدًا للإعلان عن قناة السويس" قناة خضراء" بحلول عام 2030.