محافظ القاهرة يهنئ المرأة المصرية بعيدها: تحمل على عاتقها مسؤولية الوطن

جدة - نرمين السيد - تقدم خالد عبد العال محافظ القاهرة، بالتهنئة للمرأة المصرية فى عيدها، مؤكدا أن احتفالنا بالمرأة المصرية العظيمة يأتى إيمانا راسخا بمكانتها العظيمة وعرفانا بدورها الأصيل والمحورى فى بناء الأمة والمجتمع وتأكيدا على عزم وإصرار كافة عناصر المجتمع والدولة المصرية على دعمها لتحقيق المزيد من الإنجازات التى تضاف إلى سجلها المشرف والمضئ على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية والذى سطرت فيه نساء مصر العظيمات اسمائهن بحروف من نور.





وأوضح المحافظ، فى بيان صحفى، أن المرأة المصرية هى الأم والزوجة والأخت والابنة التى أصبحت اليوم وزيرة ومحافظ ونائبة برلمانية وإعلامية ومسؤولة وقاضية وبطلة رياضية، والمرأة هى الشريك المحورى فى تحقيق التنمية الشاملة التى تصبو لها مصرنا الحبيبة، وهى رمز التضحية من أجل أسرتها ومجتمعها ووطنها. وقال إن المرأة المصرية هى من تحمل على عاتقها مسؤولية الأسرة والوطن ولا تدخر الجهد من أجل رفعة الأمة، وقدمت العديد من التضحيات التى لا تنساها الأمة المصرية عبر العصور ، ولا زالت تضحى، فهى أم الأبطال وأم الشهداء، هى من تربى وتعلم وتقدم للوطن أجيالا قادرة على العبور نحو الجمهورية الجديدة وبناء مستقبل أفضل لمصر، وإن مصر كلها تفتخر وتعتز بما تحقق للمرأة المصرية فى ظل قيادة حكيمة تفهمت دور المرأة وأدركت أن الامم لا ترقى الا برفعة المرأة.

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