الخط الساخن لـ«علاج الإدمان» يستقبل 45 ألف استفسار

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن خدمات الخط الساخن، جرى تعزيزها لسرعة الرد على الاستفسارات المتعلقة بالخدمات المقدمة فى مستشفيات الأمراض النفسية، ودعم الوعى المجتمعى والدعم النفسى لمساعدة جميع فئات المجتمع على تجاوز أى أزمات.
وأشار إلى أن فريق عمل الخط الساخن، يضم طبيبا أو أخصائيا اجتماعيا أو أخصائيا نفسيا، مقسمين إلى فريق أساسى، وفريق تطوعى، يعملون على مدار الـ 24 ساعة.
من ناحيتها، شددت الدكتورة منن عبد المقصود، أمين عام أمانة الصحة النفسية وعلاج الإدمان، على أهمية السلامة النفسية فى إدراك القدرات والإمكانيات، والتعامل مع الضغوط الطبيعية للحياة والعمل بشكل منتج، داعية جميع المواطنين إلى زيارة المنصة والاستفادة بالخدمات المتنوعة التى تقدمها الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان عبر الرابط التالى: https://nmhp.mohp.gov.eg/mental/web/ar
ونوهت بأن فريق عمل الخط الساخن حضر دورات تدريبية بالتنسيق بين وحدة الطوارئ والدعم النفسى بالأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، واللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية، والإتجار بالبشر، ومنظمة العمل الدولية، وتضمن التدريب فريق عيادات واحة بمستشفيات (العباسية، حلوان، المعمورة، أسيوط، المنيا).
ولفتت إلى أنه جرى التعرف على جهود اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، ودور منظمة العمل الدولية والمبادىء والحقوق الأساسية فى العمل، وأنواع الخدمات المقدمة لضحايا الاتجار بالبشر.
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