افتتاح السيسى مجمع مصانع الأسمدة الأزوتية أبرز عناوين صحف القاهرة

جدة - نرمين السيد - وفى صدر صفحتها الأولى، وتحت عنوان "الرئيس خلال افتتاح مجمع مصانع الأسمدة الأزوتية فى العين السخنة: نبذل جهودا لاستصلاح الأراضى.. ونرحب بالمستثمرين"، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن الرئيس عبدالفتاح السيسى أكد أن الدولة تسابق الزمن، لإدخال مشروعات استصلاح الأراضى فى مناطق الدلتا الجديدة وتوشكى ووسط سيناء إلى الخدمة، والتى تقدر بـ3‪٫‬5 مليون فدان، وهو ما يساوى نحو ثلث مساحة الأراضى الزراعية القديمة الموجودة فى مصر، ما يسهم فى «التنمية الزراعية»، وأن هذا الأمر استلزم بذل جهد ووقت وتكلفة كبيرة.



وأشارت إلى أن ذلك جاء خلال افتتاح الرئيس السيسى، أمس، مجمع مصانع الأسمدة الأزوتية فى العين السخنة.



ونقلت الصحيفة عن الرئيس السيسى قوله إن "مشروع الاستصلاح الزراعى ضخم للغاية، ويتطلب استثمارات كبيرة، فضلا عن احتياجاته لكميات وفيرة من المياه والأسمدة، بخلاف تجهيزه كمشروع"، مضيفًا أن الباب مفتوح أمام إسهامات المستثمرين فى تحقيق التنمية الزراعية.



وأكد الرئيس أن أفضل استخدام للغاز الطبيعى ليس بيعه كوقود، وإنما إدخاله فى صناعات أخرى، لتعظيم القيمة المضافة، مشيرا إلى أن "الاهتمام بالصناعة يتطلب توفير نحو 800 مليون دولار من أجل إنشاء مصانع أخرى، لتلبية احتياجات السوق المحلية والتصدير، وهو الأمر الذى يأخذ وقتا طويلا، وكانت لدينا فى الماضى أولويات، حيث إن تشغيل المصانع يتطلب أولا توفير الطاقة الكهربائية والغاز"، فى ظل مراعاة الاشتراطات البيئية.



وطالب الرئيس وسائل الإعلام بتسليط الضوء على مشروعات التنمية الجديدة، وبالأخص مشروعات الزراعة بالدلتا وسيناء وتوشكى، ليتفاعل الشباب مع ما يتم على أرض الواقع، داعيا أجهزة الدولة إلى تنظيم رحلات لشباب الجامعات والمدارس، لـ«يشاهدوا المشروعات على أرض الواقع بأيدى إخوانهم، حتى لا يعبث أحد بعقول شبابنا».



وتحت عنوان "الرئيس خلال الجولة التفقدية فى المجمع: نحتفل اليوم بالمرحلة الثانية لمجمع الأسمدة..هدفنا تعظيم القيمة المضافة للغاز الطبيعى"، ذكرت صحيفة "الجمهورية أن الرئيس عبد الفتاح السيسى أجرى أمس جولة تفقدية فى مجمع مصانع الأسمدة الأزوتية فى العين السخنة بالسويس.



واستقل الرئيس السيسى فى مستهل الجولة التفقدية حافلة للمرور على منشآت المجمع، ورافقه خلالها رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة.



واستمع الرئيس السيسى فى مستهل الجولة التفقدية إلى شرح مفصل من قبل مدير المجمع الكيميائى أحمد فاروق محمد، حيث أوضح أنه فى أغسطس 2019 تم افتتاح المرحلة الأولى، وهى مجمع الأسمدة الفوسفاتية والمركبة بالعين السخنة بإجمالى تسعة مصانع بالإضافة إلى محطة لتحلية مياه البحر.



وقال الرئيس السيسى إننا نحتفل اليوم بافتتاح المرحلة الثانية، وهى مجمع الأسمدة الأزوتية بالعين السخنة والذى يهدف إلى تعظيم القيمة المضافة للغاز الطبيعى المصرى بإنشاء أسمدة أزوتية عالية القيمة.



وأوضح أنه تم إنشاء المجمع على مساحة 285 فداناً، وينقسم إلى جزأين، المدينة الإدارية والسكنية ومجمع المصانع، موضحاً أن المجمع يشتمل على 6 مصانع وهى مصنع لإنتاج الأمونيا السائلة بطاقة إنتاج تصل إلى 400 ألف طن سنوياً، ومصنع لإنتاج اليوريا السائلة بطاقة 300 ألف طن سنوياً، ومصنع حامض النتريك بطاقة 165 ألف طن سنوياً، ومصنع لإنتاج نترات الأمونيوم السائلة بطاقة 200 ألف طن سنوياً، ومصنع لإنتاج نترات الأمونيوم الجيرية بطاقة 300 ألف طن سنوياً، بالإضافة إلى المرافق الصناعية.



عقب ذلك تفقد الرئيس السيسى غرفة التحكم الرئيسية للمجمع، حيث استمع لشرح مفصل من مدير إنتاج مجمع مصانع الأسمدة الأزوتية الكيميائى حسام الدين فرحات والذى أوضح أنه يتم من خلالها التحكم فى سير جميع مراحل العملية الإنتاجية عن طريق 4 وحدات تحكم تشمل مصنع الأمونيا، ومصنعى اليوريا السائلة والمحببة ومصنعى نترات الأمونيوم الجيرية والسائلة، وحامض النتريك، وأخيراً وحدة التحكم الرابعة لصالح وحدات المرافق الصناعية، مضيفاً أن غرفة التحكم تضم منظومة مراقبة الكاميرات ونظام مراقبة الإطفاء والحريق ووحدة متابعة لمدير وحدة التحكم.



وتحت عنوان "الرئيس يتسلم هدية تذكارية"، ذكرت صحيفة "الأخبار" أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، تسلم نسخة من "القرآن الكريم" كهدية تذكارية من رئيس مجلس إدارة شركة النصر للكيماويات الوسيطة اللواء إيهاب عبدالسميع.



ويدخل مجمع الأسمدة الأزوتية ضمن التوسعات الخاصة بالمرحلة الثانية من المشروع القومى الضخم الذى يضاعف أهمية قيمة الفوسفات المصرى بتصنيع الأسمدة، ويتكون المجمع من 6 مصانع كبرى لإنتاج الأسمدة الأزوتية بما يضمن الحفاظ على الريادة المصرية بقطاع الأسمدة.



ويحقق إنشاء المصانع الجديدة فى مجمع الأسمدة الأزوتية بالعين السخنة، إلى جانب مصانع الأسمدة الموجودة بمجمع إنتاج الكيماويات بمحافظة الفيوم، إنتاجا ضخما من الأسمدة، ويبلغ الإنتاج الإجمالى للشركة من الأسمدة، ما يقدر بمليون و720 ألف طن سنوياً من الأسمدة الفوسفاتية والبوتاسية والأزوتية لخدمة قطاع الزراعة بمصر، ولتصدير الفائض إلى نحو 56 دولة.



وتحت عنوان "نقلها السفير بسام راضى.. رسالة من الرئيس السيسى إلى نظيره الإيطالى بهدف تطوير العلاقات الثنائية"، ذكرت صحيفة "الجمهورية" أن سفير مصر بروما السفير بسام راضى نقل رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى الرئيس الإيطالى سيرجيو ماتاريلا، تتعلق بتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، وعدد من موضوعات التعاون المشترك على المستوى الإقليمى والدولى.



وذكرت وزارة الخارجية، على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى (فيسبوك)، أمس أن ذلك جاء عقب لقاء «راضى» الرئيس الإيطالى، بالقصر الجمهورى بروما؛ لتقديم أوراق اعتماده كسفير فوق العادة لمصر لدى الحكومة الإيطالية.



وقال السفير بسام راضى إن الرئيس الإيطالى طلب نقل تحياته للرئيس السيسى، وعبر عن تقديره البالغ لقيادته الحكيمة لمصر خلال السنوات الماضية، وهى الدولة المحورية فى منطقة المتوسط التى لها إسهامات مهمة فى إطار الأمن الإقليمى بأسره.



وأكد السفير بسام راضى أنه حضر إلى روما وقد تلقى توجيهات مباشرة وواضحة من الرئيس عبد الفتاح السيسى بالعمل على تطوير والارتقاء بالعلاقات المصرية الإيطالية وتعزيز الشراكة بينهما فى جميع المجالات، على نحو يدعم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين المصرى والإيطالى، وبما يتسق مع تاريخ وعراقة حضارتهما العظيمة، التى قدمت الكثير من الإسهامات الملهمة للعالم وللإنسانية جمعاء.



وعبر بسام راضى كذلك عن التطلع للعمل المشترك مع الجانب الإيطالى؛ لزيادة وتيرة الزيارات المتبادلة على مختلف المستويات فى الفترة القادمة، ولكى تشهد العلاقات المصرية الإيطالية خلال الفترة المقبلة مزيداً من التقارب والتعاون فى كافة المجالات بالصورة التى تتناسب مع الإمكانات الواعدة لدى البلدين وعلاقاتهما التاريخية، بما فى ذلك التنسيق السياسى المشترك إزاء مختلف القضايا الإقليمية المطروحة.



وتحت عنوان "رئيس الوزراء يستعرض أبرز ملامح الخطة الاستثمارية للعام (2023-2024)"، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، شهد أمس مراسم توقيع عقدى التزام لمشروعيْ إنشاء البنية الفوقية وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة للحاويات بميناء السخنة، وإنشاء البنية الفوقية وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة الحاويات برصيف 100 بالدخيلة.



ويتضمن التعاقد تنفيذ المشروع الأول بميناء السخنة بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وتحالف (هاتشسون COSCO -CMA)، بينما يتم تنفيذ المشروع الثانى بميناء الدخيلة بين الهيئة العامة لميناء الإسكندرية وتحالف (هاتشسون- MSC).



وأكد رئيس مجلس الوزراء الأهمية الكبيرة التى توليها الدولة لتطوير الموانى المصرية، مشيرا إلى توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بتكثيف الجهود لتعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافى الفريد لمصر.