أهم الأخبار المتوقعة اليوم الخميس 16 مارس 2023

جدة - نرمين السيد - القاهرة

تعقد الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، مؤتمرًا صحفيًا، لإعلان أسماء الأمهات المثاليات لعام 2023 على مستوى الجمهورية.

القاهرة

تفتتح الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى برفقة عدد من الوزراء والمسئولين معرض "ديارنا عربية" بمول العرب فى منطقة السادس من أكتوبر.

القاهرة

يفتتح الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، مدرسة فتح الله الدولية للتكنولوجيا التطبيقية بمحافظة الإسكندرية، وهى واحدة من ضمن المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية التى تم تأسيسها لطلاب المرحلة الإعدادية بالتنسيق مع مشروع "قوى عاملة مصر" الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والشريك الصناعى "شركات فتح الله".

القاهرة

يفتتح الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، مجمع العيادات الخارجية الجديدة بمستشفى الأطفال الجامعى التخصصى "أبو الريش اليابانى"، بدعم من القيادة السياسية، وذلك ضمن عمليات التطوير والتحديث الشاملة التى تشهدها مستشفيات جامعة القاهرة، وفى إطار الخطة الاستراتيجية الشاملة التى تتبناها الدولة المصرية لدعم وتطوير المستشفيات الجامعية بما يساهم فى النهوض بالمنظومة الصحية والارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المُقدمة للمواطنين.

القاهرة

تقيم سفارة الهند بالقاهرة احتفالية بمناسبة الذكرى الـ58 لتدشين برنامج التعاون الفنى والاقتصادى الهندى "آيتك"، بحضور وزيرة التعاون الدولى رانيا المشاط، والخريجون المصريون من الدورات المختلفة من برنامج "آيتك"، وبرنامج منح منتدى الهند-أفريقيا، وبرنامج منح "سى.فى.رامان"، وغيرها من برامج التدريب الأخرى المقدمة من الهند.

نواكشوط

تنطلق أعمال الدورة الـ49 لـ مجلس وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامى فى العاصمة الموريتانية "نواكشوط"، وتستمر على مدى يومين وذلك تحت شعار "الوسطية والاعتدال صمام الأمن والاستقرار".