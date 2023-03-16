طقس الخميس.. الأرصاد تعلن أدق التفاصيل وتحذر

جدة - نرمين السيد - الرياح المثيرة للرمال

ويسود طقس مائل للدفء على السواحل الشمالية الغربية، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد بارد ليلًا على أغلب الأنحاء.

ويتوقع خبراء الأرصاد أن يكون هناك شبورة مائية فى الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، وشمال الصعيد ومدن القناة ووسط سيناء.

وتتواجد فرص سقوط أمطار خفيفة على مناطق من أقصى السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

وحذر الخبراء من نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية قد تكون مثيرة للرمال والأتربة أحيانًا على فترات متقطعة.

وعن حالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية إلى جنوبية غربية.

أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية شرقية إلى شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

العظمى الصغرى

القاهرة 25 14

العاصمة الادارية 26 13

6 أكتوبر 26 13

بنها 25 14

دمنهور 24 14

وادى النطرون 26 13

كفر الشيخ 24 14

المنصورة 25 13

الزقازيق 26 14

شبين الكوم 26 14

طنطا 25 13

دمياط 24 14

بورسعيد 23 13

الإسماعيلية 26 12

السويس 25 13

العريش 23 11

رفح 23 12

رأس سدر 26 12

نخل 23 07

كاترين 17 06

الطور 25 13

طابا 23 14

شرم الشيخ 26 15

الاسكندرية 24 12

العلمين الجديدة 24 11

مطروح 21 12

السلوم 20 11

سيوة 22 10

رأس غارب 24 15

الغردقة 25 16

سفاجا 26 15

مرسى علم 26 15

شلاتين 26 15

حلايب 23 16

أبو رماد 24 15

رأس حدربة 23 16

الفيوم 25 11

بنى سويف 25 11

المنيا 25 10

أسيوط 26 10

سوهاج 26 12

قنا 26 13

الأقصر 27 13

أسوان 28 14

الوادى الجديد 27 12

أبوسمبل 27 13