يوم المرأة المصرية 2023.. بطولات حواء تتحدث عن نفسها

جدة - نرمين السيد - يوم المرأة المصرية

سطور التاريخ خير شاهد على ما قامت به المرأة المصرية عبر العصور، حيث لم تبخل على بلادها ولو بالدم والروح من أجل رفعة شأن مصر وسط الأمم، وإعلاء راية الحق أمام الطغاة والمحتلين على مدار التاريخ.

وفى يوم المرأة المصرية 2023، يعرض "دوت الخليج" لـ أهم الأحداث التى حدثت فى يوم 16 مارس والذى هو أيقونة على تضحيات عظيمات مصر بالغالى والنفيس، ووقوفهن ضد الطغاة دون خوف أو جزع.

يوم المرأة المصرية يأتى تخليدا لـ ذكرى ثورة المرأة المصرية ضد الاستعمار البريطانى الغاشم ووقوفها بشجاعة أمام الغاصبين خلال ثورة 1919 المجيدة.

وتشير المصادر التاريخية إلى أنه فى مثل هذا اليوم 16 مارس عام 1919، خرج أكثر من 300 سيدة بقيادة المناضلة المصرية الكبيرة هدى شعراوى، رافعات أعلام الهلال والصليب ضد الاحتلال البريطانى، وجنوده الغاصبين، والذين ما كان منهم إلا وأن أطلقوا نيران الضعف أمام قوة المرأة المصرية، ما أسفر عن سقوط مجموعة من الشهيدات.

ومن أعظم الشهيدات اللاتى خلدن أسماءهن فى يوم المرأة المصرية؛ الشهيدات "نعيمة عبدالحميد، وحميدة خليل، وفاطمة محمود، ونعمات محمد، وحميدة سليمان، ويمنى صبيح".

وعقب تلك الثورة العظيمة من بطلات مصر، تم الإعلان عن تأسيس أول اتحاد نسائى فى مصر، بقيادة المناضلة هدى شعراوى فى نفس هذا اليوم 16 مارس 1923، حيث طالب الاتحاد برفع مستوى المرأة المصرية، لتحقيق المساواة السياسية والاجتماعية للرجل.

يوم المرأة المصرية

وتكللت تلك الجهود بانتصار جديد؛ حيث دخلت أول مجموعة من الفتيات إلى جامعة القاهرة فى مثل هذا اليوم 16 مارس 1928، حيث كان لا يُسمح لهن من قبل بدخول الجامعات.

ليس هذا فحسب، بل إنه فى مثل يوم المرأة المصرية من عام 1956، حصلت المرأة للمرة الأولى على حق الانتخاب والترشيح بعد إقرار دستور 1956.

وخلال تلك الحقبة الزمنية التى خرجت فيها المرأة المصرية إلى سماء الحرية، حصلت أول فتاة فى مصر على شهادة "ليسانس الحقوق" وهى منيرة ثابت، وتم تسجيل اسمها فى جدول المحامين أمام المحاكم المختلطة فى 16 مارس عام 1924، باعتبارها أول محامية مصرية وعربية.

وكانت أول سيدتين تنجحان فى الانضمام لعضوية البرلمان المصرى؛ هما "أمينة شكرى، وراوية عطية"، ليفتح ذلك التاريخ الباب لانضمام العشرات من المرأة المصرية بعد ذلك.

منيرة ثابت

المرأة المصرية بعد 30 يونيو

أما فى دولة 30 يونيو فالأمر تغير تمامًا، فطوال السنوات الـ 9 الماضية، ومنذ عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، وتحصل المرأة على كثير من المكتسبات؛ حيث تم تمكين المرأة فى الأجهزة التنفيذية، إذ حصلت المرأة على أكبر مكسب لها من خلال مواد الدستور المناصرة للمرأة كالمادة 9 والمادة 11.

وتم تحقيق المساواة وتكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة فى جميع المجالات والوظائف بما فيها النيابة الإدارية والقضاء، بالإضافة إلى المادة 180 التى عملت على إلغاء أشكال التمييز وضمان تمثيل مناسب للمرأة بالمجالس النيابية.

وحصلت المرأة كذلك على أعلى نسبة تمثيل فى البرلمان بنسبة 14.59% من المقاعد، فيما عين الرئيس عبدالفتاح السيسى 14 سيدة ضمن نسبة الـ5%، ليبلغ عددهن فى البرلمان 90 نائبة، كما أن التعديلات الدستورية الأخيرة وضعت كوتة للمرأة بنسبة 25% فى الانتخابات البرلمانية، فضلاً عن صدور قرار بتولى المرأة منصب قاضية فى مجلس الدولة.

يوم المرأة المصرية

ليس هذا فحسب؛ بل وُضعت المرأة على قائمة أولويات القيادة السياسية فى مصر، إذ خُصص عام 2017 عامًا للمرأة، وتم وضع استراتيجية النهوض بالمرأة فى هذا العام.

يوم المرأة المصرية 2023... هذا، فضلا عن وضع تشريعات لصالح المرأة منها عقوبة الختان وتغليظ بعض التشريعات مثل عقوبة التحرش، ووجود قانون يعاقب على التجنى على المرأة المصرية بشكل من أشكال العنف وخروج قانون المجلس القومى للمرأة.