ما المقصود بـ «يوم الشك» فى شهر شعبان؟

جدة - نرمين السيد - يوم الشك

وقالت الإفتاء، على موقعها الإلكترونى على شبكة الإنترنت: "مسألة يوم الشك اختلف فيها 3 أحاديث شريفة؛ الأول: عن صِلَةَ بْنِ زُفَرَ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ رضى الله عنه، فَأُتِى بِشَاةٍ مَصْلِيَّةٍ فَقَالَ: كُلُوا، فَتَنَحَّى بَعْضُ الْقَوْمِ فَقَالَ: إِنِّى صَائِمٌ، فَقَالَ عَمَّارٌ: "مَنْ صَامَ الْيَوْمَ الَّذِى يَشُكُّ فِيهِ النَّاسُ فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ صلى الله عليه وآله وسلم" رواه أبو داود والترمذى وصححه والنسائى وابن ماجه، وصححه ابن خزيمة وابن حبان والدارقطنى والحاكم.

والثانى: حديث أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وآله وسلم قال: "لا يَتَقَدَّمَنَّ أَحَدُكُمْ رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ، إِلا أَنْ يَكُونَ رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صَوْمَهُ فَلْيَصُمْ ذَلِكَ الْيَوْمَ" رواه الجماعة، وقال الترمذى: "حَدِيثُ أَبِى هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهلِ الْعِلْمِ؛ كَرِهُوا أَنْ يَتَعَجَّلَ الرَّجُلُ بِصِيَامٍ قَبْلَ دُخُولِ شَهْرِ رَمَضَانَ لِمَعْنَى رَمَضَانَ، وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يَصُومُ صَوْمًا فَوَافَقَ صِيَامُهُ ذَلِكَ فَلا بَأْسَ بِهِ عِنْدَهُمْ".

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والثالث: حديث عبد الله بن عمر رضى الله عنهما عن النبى صلى الله عليه وآله وسلم قال: "إِذَا رَأَيْتُمُ الْهِلالَ فَصُومُوا، وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا؛ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ" متفق عليه.

وتابعت دار الإفتاء: "اختلف العلماء فى تحديد يوم الشك؛ فعند جمهور العلماء من الحنفية والشافعية: يوم الشك هو اليوم الثلاثون من شهر شعبان إذا تَحَدَّث الناس بالرؤية ولم تثبت، أو شهد بها من رُدَّت شهادتُه لفسقٍ ونحوه، فإن لم يتحدَّث بالرؤية أحدٌ فليس يومَ شكٍّ".

يوم الشك

أما المالكية فإنهم يجعلون مناط الشكّ هو الغيم، فلو كانت السماء مُصْحِيَة فليس يومَ شكٍّ؛ لأنه إن لم يُرَ الهلالُ كان من شعبان جزمًا، ويجعلون قوله صلى الله عليه وآله وسلم: "فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ" تفسيرًا ليوم الشكز

واختتمت الإفتاء: "الراجح عند جمهور العلماء أن يوم الشك يوم الثلاثين من شهر شعبان إذا تَحَدَّث الناس بالرؤية ولم تثبت".