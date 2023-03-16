مصر للطيران تصدر بيانا عاجلا بتعديل مواعيد رحلات اليوم إلى مطار أثينا

جدة - نرمين السيد - وقالت مصر للطيران، فى بيان لها، إنه فى ضوء ما ورد إلينا من تحديث للموقف من إدارة مطار أثينا باليونان، بشأن تنظيم إضراب بالمطار اعتبارًا من الدقيقة الأولى، وحتى نهاية اليوم الخميس الموافق 16 مارس 2023، تم تعديل موعد إقلاع رحلتى مصر للطيران من وإلى أثينا اليوم الخميس الموافق 16 مارس 2023 بشكل استثنائى ليصبح على النحو التالي:

تعديل رحلة الذهاب القاهرة - أثينا رقم MS747 والتى كان من المقرر لها الإقلاع الساعة 10.45 صباحاً اليوم لتقلع برقم MS749 في تمام الساعة 23.00 مساءً اليوم، بتوقيت القاهرة.

تعديل رحلة العودة أثينا/القاهرة رقم MS748 والتي كان من المقرر لها الإقلاع الساعة 14.40 عصراً اليوم

لتقلع برقم MS750 في تمام الساعة 2.00 صباحًا فجر يوم الجمعة الموافق 17 مارس 2023، بتوقيت أثينا.

ولفتت مصر للطيران إلى أن الرحلات المجدولة بشكل منتظم ستسير مرة أخرى اعتبارًا من يوم غد الجمعة الموافق 17 مارس 2023.

وتابعت: "وفى حالة وجود أى استفسار يمكنكم الاتصال بمركز خدمة إتصالات مصر للطيران علي رقم 1717 من أي هاتف محمول داخل مصر

أو الرقم الدولى 97142306666+

أو زيارة الموقع الإلكترونى: www.egyptair.com ، أو أقرب مكتب بيع لمصرللطيران، أو الوكيل السياحى.