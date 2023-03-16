بيان عاجل من مصر للطيران بشأن رحلة ألمانيا الجمعة المقبل

جدة - نرمين السيد - وأشار البيان إلى أن ذلك الأمر ترتب عليه إلغاء رحلة مصر للطيران رقم MS734 المتجهة من مطار دوسلدورف إلى القاهرة من مطار دوسلدورف، وتحويل الركاب لرحلة رقم MS786 فرانكفورت/ القاهرة فى نفس اليوم. وناشدت الشركة عملائها المسافرين على رحلة القاهرة / دوسلدورف رقم MS733 يوم الجمعة الموافق 17 مارس 2023 بضرورة مراجعة تذاكرهم من خلال الاتصال بمركز خدمة اتصالات مصر للطيران على رقم 1717 من أى محمول مصرى، أو الرقم الدولى 97142306666+، أو زيارة الموقع الإلكتروني www.egyptair.com ، أو أقرب، مكتب بيع لمصر للطيران، أو الوكيل السياحى.

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