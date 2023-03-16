التعليم تناشد طلاب الدبلومات الفنية بسرعة تسجيل استمارات التقدم لامتحانات 2023



حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 16 مارس 2023 12:29 صباحاً - ناشدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، طلاب الدبلومات الفنية بسرعة تسجيل استمارات التقدم لامتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسي الجاري 2022/2023م ، مشيرة إلى أن آخر موعد لتسجيل استمارة التقدم لامتحانات الدبلومات الفنية 2023 م ، 27 ابريل القادم .

وطالبت وزارة التربية والتعليم ،الطلاب ، بسرعة تسليم استمارة التقدم الإلكترونية وأوراق دخول الاختبارات إلى شئون الطلبة بالمدارس لسرعة تسجيلهم ، مع إعطاء مهلة للمدارس من أجل إرسال جميع استمارات التقدم لامتحانات الدبلومات الفنية، وأيضا مرفقاتها والمستندات الخاصة بسداد رسوم الامتحان من جانب الطلاب عقب الانتهاء من مواعيد تسجيل الاستمارة.

ولفتت الوزارة ، الي ان المدارس تقوم بمراجعة استمارات الطلاب بطريقة دقيقة قبل إرسالها إلى لجان النظام والمراقبة حتى يتثنى حصر الطلاب المتقدمين للامتحان.

واوضحت وزارة التعليم ، ان المدارس عقب انتهاءها من مراجعة الاستمارات ستقوم بتسليمها للكنترولات من خلال مندوب كل مديرية.

يذكر ان أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، رسوم الامتحان ونظام تحصيلها، لامتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسي الحالي 2023/2022.

وجاء القرار رسوم الامتحان، طبقاً للمادة السادسة من القرار الوزاري رقم ١٤١ بتاريخ 2022/9/8 بشأن تحديد الرسوم والغرامات والاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية والتأمينات التي تحصل من طلبة المدارس للعام الدراسي 2023/2022.

تكون رسوم الامتحان على النحو المذكور في المستند المرفق.

ونظام تحصيل الرسوم كالتالي:

١ يسدد الطلاب رسم الامتحان والرسم الإضافي وخامات ومستلزمات الامتحان لصالح صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية من خلال منافذ التحصيل الإلكتروني المتعاقد معها ومكاتب البريد بجميع انحاء الجمهورية بموجب الرقم القومي

للطلاب.

٢- يسدد الطلاب عشرين جنيها) مقابل استخدام العدد للمتقدمين من الخارج( منازل ،عمال) تورد لحساب المديرية كاحتياطي للخامات واصلاح العدد والأدوات الصغيرة .

٣- يسدد الطلاب (خمس عشر جنيها) عن كل طالب مقابل خامات الامتحان العملية لحساب مديرية التربية التابعة لها المدرسة.

٤- يحظر قيام أي طالب بسداد الرسم المقرر للامتحان خارج نطاق المدرسة المتقدم للامتحان عن طريقها ومحظور حظراً تاماً على أي مدرسة إيداع حصيلة الرسوم المحصلة من الطلبة لصالح الصندوق في أي بنك حتى لا تضيع على الصندوق في بنوك لا يتعامل معها ويصعب ردها .