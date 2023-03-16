من البالونات الملونة.. شاب صعيدى يبتكر فى صناعة الفوانيس (صور)

جدة - نرمين السيد - من رائحة البساطة وبلعبة الأطفال المفضلة، راسما للبهجة على وجوه الصغار فى 10 دقائق، ومتحديا الظروف لاستقبال شهر رمضان المبارك على طريقته الخاصة، لينشر السعادة بعادات وروائح الشهر الكريم، وبفكرة مبتكرة من شاب صعيدى لعمل أجمل فانوس بأسيوط من "البالونات الملونة"، يباع بـ7 جنيهات فقط.





"فوانيس بالونات" بألوان متدرجة وزوايا ذات أبعاد المثلث ذات ألوان مضيئة من الداخل، يمسكها الأطفال فى قبضة أيديهم مهللين بشوارع أسيوط بأغانى رمضان، وإضاءة الفانوس من الداخل لتعكس ألوان البالونات لتنير وكأنها نجوم بسماء الليل، ويرفع هذا الشاب شعار "الحاجة أم الاختراع" بفوانيس البالونات التى تضرب المثل فى تقديم وجبة دسمة من السعادة بقدوم رمضان.

الحاجة أم الاختراع.. فوانيس مصنوعة من بالونات الأطفال

رصدت عدسة "دوت الخليج " صانع البهجة بـفكرة "فوانيس البالونات" الشاب أحمد محمود إسماعيل، بمحافظة أسيوط" والبالغ من العمر 27 عاما، ليتحدث عن فكرته وطريقته فى صناعة الفوانيس من بالونات الأطفال، قائلا: "لدى مكتبة لبيع ألعاب الأطفال والهدايا والإكسسورات، ومع اقتراب شهر رمضان كعادتنا كبائعى لبهجة الأطفال نذهب لنشترى بضاعتنا من الفوانيس وزينة رمضان، ولكن هذا العام تفاجئت بالأسعار وزيادتها ولم يكن باستطاعتى أن أجلب بضاعة هذا العام وعدت للمكتبة دون الفوانيس".

فوانيس بالونات مصنوعة فى 10 دقائق وتباع بداية بـ7 إلى 10 جنيهات

واستكمل صانع فوانيس البالونات: "حزنت بعدما عدت بدون بضاعتى من الفوانيس ورؤية مكتبتى فارغة من بهجة رمضان، وعند التفكير المتواصل وعدم يأسى أتتنى فكرة عمل فوانيس من البالونات، وبالفعل بدأت أجرب وأملئ البالونات بالهواء تدريجيا ثم أقوم بلصق واحدة تلو أخرى مع اختلاف الأحجام لأضبط زوايا الفانوس المثلثية وبالفعل الشكل النهائى كانت نتيجته فانوسا جميلا ومبهجا".

وتابع أحمد: "بعد أن انتهيت من عمل الفانوس مستخدما حوالى 14 بالونة، فقررت أن أضيف للفانوس بهجة أكثر تظهر وتعكس ألوان البالونات الزاهية وقمت بوضع شمعة ببطارية من الداخل، جعل الفانوس كمصباح منيرا بألوان مختلفة يحمله الأطفال وهم سعداء، وكان هدفى هو إسعاد الصغار الغير مقتدرين على شراء الفوانيس الأخرى".

واختتم: "الفانوس ونفخ البالونات لتشكيله لم يأخذ وقتا طويلا، بل بالعكس لا يتطلب مجهودا فلم يستغرق إلا 10 دقائق فقط، ومنذ أن بدأت الفكرة وكل الفوانيس التى قمت بتشكيلها تم بيعها وأعجب بها الأطفال والزبائن، خاصة أن سعرها مناسبا ورخيص فقط بـ10 جنيهات".