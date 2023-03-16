كرم جبر: 70% من تشكيل الرأى العام فى العالم العربى من السوشيال ميديا

جدة - نرمين السيد - قال الكاتب الصحفى كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن الصحافة الورقية التى قادت مسيرة الإعلام العربى العقود الماضية، تعانى من مخاطر كبيرة، تتمثل فى قلة التوزيع وقلة الإعلانات وقلة المطبوع، بعد انصراف القراء عنها، بخاصة الأجيال التى نشأت على ثقافة الموبايل والإنترنت.





وأضاف جبر، خلال حلوله ضيفا على الإعلامية أمل الحناوى فى برنامج "عن قرب" من الكويت عبر شاشة القاهرة الإخبارية"، أنه بعد تغير اهتمامات القراء، ظهر الإعلام البديل أو إعلام السوشيال ميديا، الذى يتميز بنسبة كبيرة من المشاهدة والمتابعة، ويمكن أقول باطمئنان إن 70% من تشكيل الرأى العام فى العالم العربى يأتى من السوشيال ميديا وليس من وسائل الإعلام.

وتابع أن السبب فى ذلك أن لها مزايا غير موجودة فى الإعلام التقليدى، أولها السرعة، وهى نقل الخبر بالصوت والصورة لحظة وقوعه، وهذا غير متوفر لوسائل الإعلام التقليدية، ثانيا اللغة المستخدمة، وهى أقرب للغة الشعبية التى يتكلمها الناس، حتى إذا كان هناك تحفظ على بعض الألفاظ، لكنه إعلام يتحدث فى النهاية بلغة الناس لأنه ينبع من الناس.

أما الأمر الثالث فقال "جبر" إنه عدم البحث عن المصداقية، فهو يهتم بسرعة نشر الأخبار دون التدقيق فى صحتها حتى لو كانت كاذبة، ومع ذلك تلقى رواجا، والأمر الرابع التفاعلية، وهو مثل مسرح يتفاعل فيه الناس بردود والأفعال والتعليقات والمناقشة.