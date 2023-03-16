وأضاف جبر، خلال حلوله ضيفا على الإعلامية أمل الحناوى فى برنامج "عن قرب" من الكويت عبر شاشة القاهرة الإخبارية"، أنه بعد تغير اهتمامات القراء، ظهر الإعلام البديل أو إعلام السوشيال ميديا، الذى يتميز بنسبة كبيرة من المشاهدة والمتابعة، ويمكن أقول باطمئنان إن 70% من تشكيل الرأى العام فى العالم العربى يأتى من السوشيال ميديا وليس من وسائل الإعلام.
وتابع أن السبب فى ذلك أن لها مزايا غير موجودة فى الإعلام التقليدى، أولها السرعة، وهى نقل الخبر بالصوت والصورة لحظة وقوعه، وهذا غير متوفر لوسائل الإعلام التقليدية، ثانيا اللغة المستخدمة، وهى أقرب للغة الشعبية التى يتكلمها الناس، حتى إذا كان هناك تحفظ على بعض الألفاظ، لكنه إعلام يتحدث فى النهاية بلغة الناس لأنه ينبع من الناس.
أما الأمر الثالث فقال "جبر" إنه عدم البحث عن المصداقية، فهو يهتم بسرعة نشر الأخبار دون التدقيق فى صحتها حتى لو كانت كاذبة، ومع ذلك تلقى رواجا، والأمر الرابع التفاعلية، وهو مثل مسرح يتفاعل فيه الناس بردود والأفعال والتعليقات والمناقشة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كرم جبر: 70% من تشكيل الرأى العام فى العالم العربى من السوشيال ميديا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.