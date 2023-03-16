ملكة بلجيكا تزور عددا من المعالم الأثرية بالأقصر

جدة - نرمين السيد - حرصت جلالة الملكة ماتيلدا ملكة بلجيكا، وصاحبة السمو الملكى الأميرة إليزابيث دوقة مقاطعة برابانت Brabant ببلجيكا على زيارة عدد من المعالم الأثرية بمحافظة الأقصر، على هامش زيارتهما الحالية لمصر، وكان فى استقبالهما الدكتور مصطفى وزيرى الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار.





وقال الدكتور مصطفى وزيرى، إن الزيارة شملت أماكن عمل البعثات البلجيكية فى الكاب ودير المدينة ومقابر الأشراف، بالإضافة إلى مقبرة الملك توت عنخ آمون بوادى الملوك، حيث قام الدكتور مصطفى وزيرى بشرح تاريخ المقبرة وقصة اكتشافها على يد عالم الآثار هيوارد كارتر عام 1923 والتى شاركت الملكة إليزابيث فى الافتتاح الرسمى لها.

وقد حرص الدكتور مصطفى وزيرى على تقديم هدية تذكارية لملكة بلجيكا تخليدا لزيارتها لمصر عبارة عن ورق بردى يحتوى مناظر للملكة نفرتارى وتوت عنخ آمون.

وعقب انتهاء هذه الزيارة توجهت ملكة بلجيكا وصاحبة السمو الأميرة دوقة مقاطعة برابانت لزيارة المدينة الذهبية بالأقصر حيث اصطحبهما الدكتور زاهى حواس عالم الآثار المصرية ووزير الآثار الأسبق فى جولة بها.

تجدر الإشارة إلى أن جلالة الملكة ماتيلدا ملكة بلجيكا، وصاحبة السمو الملكى الأميرة إليزابيث دوقة مقاطعة برابانت Brabant ببلجيكا شاركا أمس فى افتتاح معرض مؤقت للصور الفوتوغرافية بقصر البارون إمبان تحت عنوان "1923-2023: الملكة إليزابيث ملكة بلچيكا - فى مصر"، عن "رحلة الملكة إليزابيث ملكة بلچيكا - فى مصر" وذلك فى إطار الاحتفال بذكرى مرور 100 عام على زيارة الملكة إليزابيث ملكة بلجيكا وابنها ولى العهد الأمير ليوبولد إلى مصر لحضور الافتتاح الرسمى لمقبرة الملك الذهبى توت عنخ آمون فى فبراير 1923.