إبداع فتاة اسكندرانية.. «قلل مصر» تتزين لاستقبال شهر رمضان (صور)

جدة - نرمين السيد - اختلط الفن مع ريحة الطمى المصرى، ليظهران القلل الفخارية وكأنها عروس تزين المنازل فى شهر رمضان المبارك، وهذه أول مرة يحدث بأن تخطف زينة رمضانية القلوب بدلا من الفوانيس كالمعتاد، حيث ظهرت القلل بأشكال وأحجام مختلفة بنقوش ورسومات رمضانية ملونة ومبهجة فى عروس البحر المتوسط ليعجب بها كل من رآها ويتمنى أن يقتنيها بمنزله.





وبرسمة بكار ورشيدة والمدفع وملامح بوجى وطمطم منقوشة على القلل الفخارية، ليسترجعوا الذكريات الرمضانية القديمة والذوق الفنى المصرى الأصيل فى الشهر الكريم، قلل تتزين بزينة رمضان لتخطف قلوب وأنظار عشاق البهجة لتزاحم الفوانيس والزينة الرمضانية هذا العام بالمنازل بطلتها الجديدة، ونقوشات بكار ورشيدة عشاق الكبار والصغار، ومدفع رمضان رمز الشهر الكريم وعند رؤيته يتذكر الجميع صوته للاستعداد إلى الإفطار.

"قلل مصر" بهجة رمضانية بإبداع فنانة اسكندرانية

والتقت عدسة "دوت الخليج" مع الفنانة التشكيلية وخبيرة التراث اليدوى، أمانى محفوظ، بنت محافظة الإسكندرية، لتتحدث عن إبداعها فى تحويل القلل الفخارية إلى زينة رمضانية مميزة بإطلالة مبهجة قائلة: "فى البداية اكتشفت أسرتى موهبتى منذ أن كان عمرى 8 سنوات، فكانت آفاقى واسعة ولم أمتلك موهبة واحدة فقط، بل تعددت المواهب لدى من رسم وكتابة الشعر والتأليف، فكنت دأئما أعجب بالفنون ولدى شغف متزايد بها، وأسرتى دعمتنى على تنمية مواهبى واستغلال طاقتى بها فى فنون تسعد الصغار والكبار، ثم تخرجت من كلية رياض الأطفال، جامعة الإسكندرية، وتفرغت أكثر للتركيز بمواهبى".

وتابعت الفنانة: "علاقتى بالقلل الفخارية علاقة قديمة وليها مكانة عزيزة بقلبى، فكنت دائما أحرص على شراء القلل بل وأطلبها بأشكال مختلفة ومن أماكن مختلفة لأقتنيها بمنزلى، ثم جاءتنى فكرة أن أظهر القلل الفخارية فى شكل جديد ومبهج، وهو أن استغل موهبتى بالرسم عليها وأقوم بتلوينها ورسم زينة رمضان وغيرها من الرسومات، وبالفعل نجحت فى فكرتى وأعجب بها كل من رآها وبالفعل قررت أن استمر بالرسم على القلل الفخارية واخترت اسما خاصا بى وهو "قلل مصر".

صنفرة ورسم.. القلل الفخارية عروس الزينة الرمضانية بالإسكندرية

واختتمت أمانى: "فى البداية أقوم بجلب القلل وأعمل على تجهيزها على عدة مراحل فى البداية أقوم بالصنفرة وهذه أصعب خطوة تصل إلى يوم كامل، ومن ثم أقوم بالرسم والتلوين عليها باستخدام أدوات معينة منها ألوان الإكلريك والورنيش اللامع والغراء وهذا باستخدام أنواع معينة من الفرش الخشنة والناعمة، حتى أصل لنتيجة مبهرة وتليق بالقيمة الفنية لإسعاد كل من يرى فنى".