عاجل- شبورة وأمطار.. الأرصاد تحذر من طقس الخميس (بيان بالدرجات)

جدة - نرمين السيد - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدًا الخميس، طقس دافئ نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية مائلًا للدفء على السواحل الشمالية الغربية، ومائلًا للحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد بارد ليلًا على أغلب الأنحاء.





كما يتوقع الخبراء أن يكون هناك شبورة مائية فى الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية.

وشمال الصعيد ومدن القناة ووسط سيناء، مع تواجد فرص سقوط أمطار خفيفة على مناطق من أقصى السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

ويتوقعوا أن يكون هناك نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية قد تكون مثيرة للرمال والأتربة أحيانًا على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية إلى جنوبية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية شرقية

إلى شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 25 14

العاصمة الادارية 26 13

6 أكتوبر 26 13

بنهــــا 25 14

دمنهور 24 14

وادى النطرون 26 13

كفر الشيخ 24 14

المنصورة 25 13

الزقازيق 26 14

شبين الكوم 26 14

طنطا 25 13

دمياط 24 14

بورسعيد 23 13

الإسماعيلية 26 12

السويس 25 13

العريش 23 11

رفح 23 12

رأس سدر 26 12

نخل 23 07

كاترين 17 06

الطور 25 13

طابا 23 14

شرم الشيخ 26 15

الاسكندرية 24 12

العلمين الجديدة 24 11

مطروح 21 12

السلوم 20 11

سيوة 22 10

رأس غارب 24 15

الغردقة 25 16

سفاجا 26 15

مرسى علم 26 15

شلاتين 26 15

حلايب 23 16

أبو رماد 24 15

رأس حدربة 23 16

الفيوم 25 11

بنى سويف 25 11

المنيا 25 10

أسيوط 26 10

سوهاج 26 12

قنا 26 13

الأقصر 27 13

أسوان 28 14

الوادى الجديد 27 12

أبوسمبل 27 13

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهى كالتالى:

العظمى الصغرى

مكة 33 18

المدينة 30 16

الرياض 28 15

المنامة 26 20

أبوظبى 32 23

الدوحة 29 20

الكويت 26 11

دمشق 19 05

بيروت 20 14

عمان 16 07

القدس 17 08

غزة 22 13

بغداد 23 11

مسقط 30 25

صنعاء 23 10

الخرطوم 35 21

طرابلس 18 11

تونس 19 09

الجزائر 20 12

الرباط 20 09

نواكشوط 27 20

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:

العظمى الصغرى

أنقرة 15 04

إسطنبول 14 08

إسلام آباد 27 15

نيودلهى 31 20

جاكرتا 31 24

بكين 13 03

كوالالمبور 36 24

طوكيو 20 11

أثينا 14 09

روما 17 02

باريس 17 10

مدريد 24 10

برلين 09 02

لندن 14 10

مونتريال 03 01-

موسكو 04 00

نيويورك 12 06

واشنطن 16 08

أديس أبابا 22 13