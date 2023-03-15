جدة - نرمين السيد - حرصت الصفحة الرسمية لمحافظة الجيزة على موقع "يوتيوب" اليوم الأربعاء، على نشر فيديو لأحد الإنجازات المهمة، محور الفريق كمال عامر الجديد، بعد أن تم العمل على تشغيله من تقاطعه بالطريق الدائرى بالمنيب جنوبا، حتى التقاطع مع الطريق الدائرى من الشمال بإمبابة.





وجاء الفيديو ليظهر أهمية محور الفريق كمال عامر الجديد حيث تم تجربة هذا المحور بداية من منطقة بشتيل وحتى العمرانية، والذى مر بمناطق حيويى مثل فيصل والهرم وأرض اللواء، ولم تستغرق تلك الرحلة سوى 7 دقائق فقط. محور الفريق كمال عامر يقدم مميزات عديدة لسكان المناطق السكنية الموجودة فى العمرانية وبولاق الدكرور والمنيب وأرض اللواء وإمبابة والوراق بالإضافة إلى مناطق روض الفرج وأوسيم والعجوزة. محور الفريق كمال عامر، هو أول محور حر يربط شمال الجيزة بجنوبها، كما أنه حلقة الوصل بين الجيزة والقاهرة عبر مجموعة مداخل. ويمتد محور الفريق كمال عامر من دائرى المنيب جنوبا إلى الوراق شمالا، ويصل حتى محور روض الفرج بمحور تحيا مصر، وطوله 15 كم وعرضه «33 - 65.5» متر.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر 7 دقائق.. تجربة عملية لـ محور الفريق كمال عامر من بشتيل للعمرانية (فيديو) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.