145 جنيها للكيلو.. حماة الوطن لمبتدا: نستهدف نقل 660 طن لحوم شهريا (خاص)

جدة - نرمين السيد - وأضاف "الجمال" فى تصريحات لـ "دوت الخليج"، أنَّ عمليات النقل تشمل 2000 رأس فى كل مرحلة، على أن يكون السعر 145 جنيهًا للكيلو بالنسبة لسعر المستهلك للمواطن فى كل المحافظات.
وأوضح، أنه سيتم نقل 3 رحلات أسبوعيًا تحمل كل رحلة 55 طنًا من اللحوم، بإجمالى 12 رحلة شهريًا بكميات مستهدفة 660 طنًا.
واستقبل حزب حماة الوطن أولى شحنات اللحوم المبردة، التى تم ذبحها وفقا للشريعة الإسلامية، إلى مطار القاهرة الدولى، قادمة من دولة تشاد؛ تنفيذا للتعاون المبرم بين الحزب، ووزارة الدولة للإنتاج والتحول الزراعى فى دولة تشاد.
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