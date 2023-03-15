أخلاقنا الجميلة.. تقدير مجهود الزوجة (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - أطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية حملة "أخلاقنا الجميلة" التى تستهدف التأكيد على الأخلاق التى تربينا عليها وتأمر بها جميع الأديان السماوية والإنسانية من احترام الكبير وحسن الجيرة وحسن المعاملة والأمانة والشرف والأدب فى التعامل، وتربية أجيال جديدة على العادات والتقاليد المصرية الأصيلة وتذكر الأجيال الحالية بالقيم الإنسانية.





ومن هذا المنطلق، رصد "دوت الخليج" فى الإنفوجراف التالى خطوات مهمة لتقدير الزوجة داخل المنزل كان أبرزها، أنَّ تقدير الزوجة سر سعادة الأسرة، وعدم التحلى بالأنانية والحذر من إفشاء سر المنزل. كما أنَّ دعم مشاعر الحب والمودة يُسهم فى عطاء الزوجة بالإضافة إلى وضع خطط ترفيهية كالتنزه على حسب مقدرة الزوج، ولعل أهم خطوة يجب أن يتحلى بها الرجل الهدوء والعقلانية عند التعامل مع عناد الزوجة، فضلًا عن مراجعة تصرفات الزوجين المبنية على الاحترام المتبادل، وشراء هدايا فى المناسبات مثل عيد ميلاد الزوجة أو الزواج، وعدم تقدير المجهود ضمن الأخطاء التى تدمر الحياة الزوجية.

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