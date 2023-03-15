5 ندوات ضمن مبادرة «احمى أولادك» من المخدرات فى مدارس شمال سيناء

وأشارت منى على أبو بكر مديرة الوحدة العامة لحماية الطفل ـ فى تصريح لها اليوم الأربعاء ـ إلى أنه تم اليوم تنفيذ ندوات ضمن مبادرة " أحمى ولادك " فى 5 مدارس على مستوى المحافظة تحت عنوان: "أحمى ولادك من المخدرات".
وأضافت أنه يتم استهداف مدارس المرحلتين: الإعدادية والثانوية نظرا لخطورة تلك المرحلة، والتى يتم استغلال الأطفال بها للتعاطى وترويج المواد المخدرة.. حيث تم تنفيذ الندوات بمدارس رفيق عزت الإعدادية بنين بالعريش، والحسنة الثانوية بالحسنة، وبئر العبد الإعدادية بنين ببئر العبد، ونخل الإعدادية بنين بنخل، والسكة الحديد الإعدادية بنات بالشيخ زويد.
يشار إلى أن ذلك تم بمشاركة وحدة تكافؤ الفرص بالتربية والتعليم والمنطقة الأزهرية ومديرية الأوقاف بمحافظة شمال سيناء ومديرية الصحة.. حيث تم توضيح دور وحدات حماية الطفل، والتعريف بمخاطر تعاطى المخدرات وترويجها من الجانب الدينى والصحى والقانونى والنفسى، ولاقت الندوات تفاعلا كبيرا من الطلاب واستجابة للمعلومات الموضحة لهم.
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