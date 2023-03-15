ريال مدريد ضد ليفربول.. بنزيما يقود هجوم الملكى فى قمة دورى الأبطال

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 15 مارس 2023 09:30 مساءً - أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفنى لفريق ريال مدريد، عن تشكيل مواجهة ضيفه فريق ليفربول الإنجليزي، المقرر لها فى تمام العاشرة من مساء اليوم الأربعاء، على ملعب "سانتياجو برنابيو"، في إياب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2022-2023.

وكانت مباراة مباراة الذهاب بين الفريقين، قد انتهت بفوز ريال مدريد، بنتيجة 5-2 على حساب ليفربول في ملعب الأنفيلد في كبرى مفاجآت دوري أبطال أوروبا بعدما انهار الريدز أمام هجوم الميرنجي رقم تقدمهم في البداية بهدفين نظيفين.ويبدأ ريال مدريد اللقاء بالتشكيل التالي:



حراسة المرمي: كورتوا.

الدفاع: كارفاخال، ميليتاو، روديجر وناتشو.

الوسط: كروس، مودريتش وكامافينجا.

الهجوم: بنزيما، فالفيردي وفينيسيوس جونيور.

تشكيل ريال مدريد

ويسعى نادي ليفربول للثأر من الهزيمة الثقيلة التي تلقاها أمام الريال في مباراة الذهاب والتمسك بأمل التأهل الى الدور التالي من بطولة دوري أبطال أوروبا خاصة وأنه يحتاج الى 3 أهداف نظيفة لمعادلة النتيجة بين الفريقين، فى مهمة شبه مستحيلة أمام حامل اللقب والأكثر تتويجًا بدوري الأبطال، فى مباراة صعبة بالعاصمة الإسبانية.

ويعول نادي ليفربول بقيادة الألماني يورجن كلوب المدير الفني للفريق على إمكانات نجمه المصري محمد صلاح في تحويل مسار المباراة لصالح الريدز خاصة وأن الريدز لن يقبل الخروج المهين من دوري أبطال أوروبا بعد الخسارة القاسية في الجولة الماضية.

واختار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" الحكم الألماني فيليكس زوير حكماً لمباراة ريال مدريد وتعتبر آخر مباراة أدارها الحكم لفريق ريال مدريد في دوري الأبطال كانت أمام جالاتا سراي فى الجولة الرابعة من دور المجموعات في موسم 2019/20 وانتهت بفوز الميرنجى 6-0.

وتاريخيا التقى ريال مدريد ضد ليفربول في 10 مباريات بالبطولات الأوروبية قبل مباراة اليوم استطاع فيها الميرنجي الفوز في 6 مواجهات والتعادل في 1 و3 انتصارات لصالح الريدز.

وسجل ريال مدريد في تاريخ لقاءات الفريقين 16 هدفاً بينما أحرز لاعبو ليفربول 10 أهداف، بينما يعتلي الفرنسي ذو الأصول الجزائرية كريم بنزيما قائمة هدافي مباريات الناديين بواقع 6 أهداف سجلها يليه فينسيوس جونيور 5، ومحمد صلاح وستيفن جيرارد هدفين لكل منهما.